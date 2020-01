Nicola Phillips tritt der Londoner Niederlassung von Crowell & Moring bei

London (ots/PRNewswire) - Nicola Phillips tritt der Londoner Niederlassung vonCrowell & Moring als Partner in der International Dispute Resolution Group bei,was die Kapazitäten der Firma stärkt, Klienten in wirtschaftlichen Verfahren undZivilverfahren sowie umfangreichen Compliance-Ermittlungen zu beraten.Nicola Phillips verfügt über große Erfahrung in Verfahren vor dem High Courtsowie bei der alternativen Streitbeilegung. Sie ist für komplexeRechtsstreitigkeiten bei Banken und Investitionen zuständig, sowie Ansprüchenbei Garantien, Schadloshaltung und Gewährleistungen. Sie hat Erfahrung in derTätigkeit für Behörden und große Finanzinstitute, die sich behördlichenMaßnahmen gegenübersehen. Sie hat eine Reihe grenzüberschreitender Ermittlungenfür Klienten in Europa und dem Mittleren Osten bearbeitet. Zudem verfügt NicolaPhillips über signifikante Erfahrung in der Handhabung komplexer zivilerBetrügereien und erreicht regelmäßig Unterlassungsansprüche, die bei Erhalt undWiedererhalt von Aktiva helfen.Ihre weiteren Tätigkeitsbereiche umfassen Asset-basiertes Kreditgeschäft,Handelsfinanzierung, Versicherungen und Arbeitsrecht.Die Ankunft von Nicola Phillips bedeutet für die Niederlassung in London im Zugeder weiteren Expansion auf dem britischen Markt den siebten neuen Partner imvergangenen Jahr. Das neue Team von Rechtsanwälten unter Leitung von RobertWeekes, früherer geschäftsführender Gesellschafter bei Squire Patton Boggs inLondon, besteht unter Anderem aus Robin Baillie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685048-1&h=403628795&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685048-1%26h%3D3737592883%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FRobin-Baillie%26a%3DRobin%2BBaillie&a=Robin+Baillie), AndrewKnight (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685048-1&h=2305657224&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685048-1%26h%3D612085117%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FAndrew-Knight%26a%3DAndrew%2BKnight&a=Andrew+Knight), Paul Muscutt (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685048-1&h=3917167342&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685048-1%26h%3D3396839342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FPaul-Muscutt%26a%3DPaul%2BMuscutt&a=Paul+Muscutt), CathrynWilliams (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685048-1&h=2758355267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685048-1%26h%3D141581211%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FCathryn-Williams%26a%3DCathryn%2BWilliams&a=Cathryn+Williams) und Laurence Winston (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685048-1&h=3251813100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685048-1%26h%3D2415395255%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FLaurence-Winston%26a%3DLaurence%2BWinston&a=Laurence+Winston). Nicola Phillips kommt von der Londoner Niederlassung vonSquire Patton Boggs, wo sie Partner in der Litigation Group war."Ich bin außerordentlich erfreut, dass Nicola Phillips Teil unseres Teams wird.Ihre Fachkenntnis und Erfahrung bringen eine Reihe der Schwerpunktbereiche derFirma zusammen, von Ermittlungen bei Betrug und Aktionen zur Wiedererlangung vonAktiva bis zu Vertragsstreitigkeiten und beruflicher Fahrlässigkeit", sagteRobert Weekes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2685048-1&h=3931264115&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2685048-1%26h%3D3941144103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crowell.com%252FProfessionals%252FRobert-Weekes%26a%3DRobert%2BWeekes&a=Robert+Weekes), geschäftsführender Gesellschafter derLondoner Niederlassung der Firma. "Durch ihre Arbeit mit Banken, Asset-basiertenKreditfirmen und weiteren Finanzinstituten auf der ganzen Welt hat siebelastbare Beziehungen in den Sektoren Finanzdienstleistungen und Versicherungengeformt, die uns dabei helfen werden, unser schnelles Wachstum in London unddarüber hinaus fortzusetzen. Meine bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Nicola Phillips lassen keine Zweifel daran, dass sie perfekt zum hiesigen Team passt und sofort Wert für unsere Klienten bringen wird."

"Ich sehr erfreut, wieder mit meinen früheren Kollegen zusammenzuarbeiten und über die Niederlassungen hinweg an Lösungen für Klienten zu arbeiten, die sich Fragen handelsrechtlicher Streitigkeiten gegenübersehen, sowie an weltweiten Betrugsermittlungen", sagte Nicola Phillips.

Nicola Phillips hat ihren juristischen Abschluss mit Auszeichnung an der University of Kent erworben.