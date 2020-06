Nicola Mining reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für die historischen Abbauhalden ein

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, B.C., 2. Juni 2020 – Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen von unabhängiger Seite erstellten technischen Bericht (der „technische Bericht“) auf SEDAR eingereicht hat. Der technische Bericht wurde gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101- Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) zur Unterstützung der Kupferressource der abgeleiteten Ressourcenkategorie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung