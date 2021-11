Nicola Mining notiert am OTCQB und erhält DTC-Fähigkeit

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, Kanada, 3. November 2021 – Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das “Unternehmen” oder “Nicola”) gibt bekannt, dass es in den USA die Berechtigung für die Depository Trust Company[i] (“DTC”) erhalten hat. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seine Aktien nun in den USA unter dem Symbol HUSIF zum Handel am OTCQB der OTC Markets Group ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



