Baden-Baden (ots) -13. bis 15. September in Baden-Baden / Tickets ab dem 18. Juni /Zusatzkonzert mit Mike Singer am 15. September im Festspielhaus /kostenfreies RahmenprogrammDas Line-up für das 24. "SWR3 New Pop Festival" steht fest: 2018werden Nico Santos, Tom Walker, Lea, Mabel, Namika, Lauv, Alma, TheNight Game, Jeremy Loops und Deva Mahal in Baden-Baden auftreten. Dasgemeinsam mit Audi veranstaltete Trendfestival der Popmusik findetdieses Jahr vom 13. bis 15. September statt. Alle Konzerte sind aufwww.SWR3.de im Video-Livestream zu sehen. Darüber hinaus werden dieKonzerte nach dem Festival im SWR Fernsehen sowie im ARD-DigitalkanalONE ausgestrahlt."Das 'SWR3 New Pop Festival' ist ein wichtiges Sprungbrett fürnationale und international Acts. SWR3 fördert und unterstützt auch2018 die wichtigsten Nachwuchskünstler - wir sehen dies als unserenpopkulturellen Auftrag. Das Event selbst ist im FestivalkalenderDeutschlands längst eine feste Größe. Wer nicht dabei sein kann, kannalle Höhepunkte multimedial erleben", so SWR3 Programmchef ThomasJung.Elf Konzerte beim SWR3 New Pop Festival 2018 Das Eröffnungskonzertam Donnerstag, 13. September wird das Multitalent Nico Santosspielen. Er hat nicht nur Songs für Bushido, Lena Meyer-Landrut, MarkForster und Helene Fischer geschrieben, sondern steht auch selbsterfolgreich auf der Bühne. Mit seinem Hit "Rooftop" begeistert ersein Publikum. Im Anschluss findet die TV-Show "SWR3 New Pop Festival- das Special" im Festspielhaus statt. Moderiert wird die Show indiesem Jahr von Guido Cantz. Den Abschluss des Tages übernimmt TomWalker. Das Repertoire des 26-Jährigen reicht von Folk über Rock undBlues bis Soul. Mit seiner kräftigen Stimme erinnert er viele Höreran eine Mischung aus Passenger und Rag'n'Bone Man.Am Freitag, 14. September werden vier Konzerte gespielt. DenAnfang macht Singer/Songwriterin Lea mit Deutsch-Pop. Ihr Song"Leiser" hat mittlerweile Gold-Status erreicht. Ein Geheimtipp istauch die 22-jährige Musikerin Mabel, die ihr musikalisches Talentsicherlich auch von einigen ihrer erfolgreichen Familienmitgliedergeerbt hat: Nach ihrem Onkel Eagle Eye Cherry, ihrer Tante Titiyo,ihrer Mutter Neneh Cherry, ihrem Vater Cameron McVey und ihremHalbbruder Marlon Roudette zeigt nun auch Mabel ihr Können. Ebenfallsmit dabei sein wird die Deutsch-Marokkanerin Namika. Die jungeMusikerin startete 2015 ihre Karriere gleich mit dem Nr.1-Hit"Lieblingsmensch". Den Tagesabschluss übernimmt Sonnyboy Lauv mitkalifornischem Gute-Laune-Pop. Seine letztjährige Single "I Like MeBetter" holte Gold- und Platin-Auszeichnungen in zehn Ländern unteranderem in den USA, Deutschland, Australien, Schweden und Frankreich.Der Sänger ist außerdem bereits im Vorprogramm von Ed Sheeran durchAsien getourt.Das Konzert von Alma musste im vergangenen Jahr krankheitsbedingtausfallen. Am Samstag, 15. September holt sie ihren Auftritt nach.Ihre Hitliste erweitert sich kontinuierlich. Ob "Bonfire", "Dye MyHair" oder "Chasing Highs" - mit ihrer Power rockt Alma die Bühne.Ebenfalls am Samstag auf der Bühne: die Band The Night Game. SängerMartin Johnson aus den USA und sein Bandpartner und Gitarrist Kirin JCallinan aus Australien kennt man unter anderem durch ihren Hit "OnceIn A Lifetime". Danach geht es weiter mit Jeremy Loops. Das Publikumdarf sich auf Surfer-Folk-Pop mit Reggae-Touch und Hip-Hop-Feelingfreuen. Der gebürtige Südafrikaner wurde unter anderem durch seineEuropatour als Support-Act von Twenty One Pilots zum Geheimtipp. Einweiteres Highlight wird anschließend der Auftritt von Deva Mahalsein. Die Tochter des legendären Bluesmusikers Taj Mahal verbindetmodernen Rhythm & Blues mit einer Menge Soul. Ihr aktueller Radiohitist "Snakes".Zusatzkonzert mit Mike Singer am 15. September Am 15. Septemberwird zusätzlich ab 14 Uhr ein Auftritt von Mike Singer imFestspielhaus stattfinden. Gregor Friedel, Projektleiter des "SWR3New Pop Festivals" und SWR3 Musikchef zu dem Zusatzkonzert: "Wirmöchten den Festivalbesuchern dieses Jahr ein erweitertes Programmanbieten, weil das Konzert mit Alma im letzten Jahr leiderkrankheitsbedingt ausfallen musste und freuen uns besonders, mit MikeSinger einen Künstler beim 'SWR3 New Pop Festival' dabei zu haben,der gerade auch bei einer jungen Zielgruppe einen unvergleichlichenErfolg hat."Tickets: 18. Juni bis 1. Juli 2018Zwischen dem 18. Juni und dem 1. Juli können Ticketwünsche fürKonzerte verbindlich online auf www.SWR3.de abgegeben werden. Beiüberbuchten Konzerten werden die Kaufkarten unter allen Bestellernverlost.TV-Show "SWR3 New Pop Festival - das Special" amFestival-Donnerstag Am ersten Festivaltag findet die TV-Aufzeichnungder Musiksendung "SWR3 New Pop Festival -das Special" mit ModeratorGuido Cantz statt. Die TV-Show, in der u. a. der Musikpreis "SWR3Pioneer Of Pop" verliehen wird, wird am 21. September um 23.30 Uhr imErsten ausgestrahlt.Kostenfreies RahmenprogrammAn allen drei Tagen wird das Festival durch ein kostenfreiesRahmenprogramm begleitet. Nachmittags können Besucher öffentlicheStar-Talks und Unplugged-Auftritte vor dem Kurhaus verfolgen. Zudemwerden auch in diesem Jahr wieder kostenfreie Zusatzkonzerte und die"SWR3 Live Lyrix" stattfinden. Abends kann auf den Party-Nächten inverschiedenen Locations gefeiert werden.24 Jahre "SWR3 New Pop Festival" Das "SWR3 New Pop Festival"findet bereits zum 24. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahrneue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen derKurstadt Baden-Baden. Diese verwandelt sich während der Festivaltagein eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnenkönnen. Eine Besonderheit sind die Festival-Locations wie dasBaden-Badener Kurhaus, das Festspielhaus sowie das stimmungsvolleTheater. Mit dabei waren schon Künstler wie Amy Winehouse, Bruno Marsoder Ed Sheeran. 