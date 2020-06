Nico Rosberg wird Botschafter von Sunreef Yachts Eco

Monaco (ots) - Nico Rosberg und der polnische Luxus-Katamaran-Hersteller Sunreef Yachts gehen eine Partnerschaft ein. Der Nachhaltigkeitsunternehmer und ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der sich leidenschaftlich für Mobilitäts- und Technologielösungen einsetzt, die den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen, wird Markenbotschafter der Eco-Linie von Sunreef Yachts. Die Vereinbarung wurde am heutigen "Welttag der Meere" unterzeichnet. Die gemeinsame Vision von Rosberg und Sunreef Yachts ist es, nachhaltige und effiziente Technologien in den Luxusyacht-Sektor zu bringen, indem das ultimative Luxuserlebnis mit Verantwortung und der Instandhaltung eines intakten Ökosystems vereinbart werden.Nachhaltiger Fortschritt steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt der Entwicklung von Sunreef Yachts. Der weltweit führende Hersteller von maßgeschneiderten Luxus-Katamaranen hat eine Eco-Linie entwickelt, die zahlreiche innovative Technologien einführt, um das Luxusyachting zu revolutionieren. Die Eco-Katamarane verfügen über Innovationen wie einzigartige maßgeschneiderte Sonnenkollektoren, die in die Strukturkomponenten des Bootes integriert sind, um die Energieerzeugung zu maximieren. Mit einer Dicke von weniger als 1 mm und einem Gewicht von rund 1,8 kg pro Quadratmeter (im Vergleich zu durchschnittlichen Solarmodulen, die zwischen 77 und 88 Prozent mehr pro Quadratmeter wiegen) gehören sie zu den leichtesten Solarstromanlagen der Welt. Dank Elektromotoren, extrem leichten Lithiumbatterie-Bänken und dem eigens entwickelten Eco-Solarsystem von Sunreef Yachts können sich die Eco-Katamarane bei reduzierten Reisegeschwindigkeiten voll und ganz auf Solarenergie verlassen. Die Eco-Yachten sind außerdem mit Naturfaser-Verbundwerkstoffen ausgestattet, die aus erneuerbaren und CO2-neutralen Ressourcen stammen. In naher Zukunft werden sich Flachsfaser- und Basaltfaser-Yachten zu einer tragfähigen Lösung für nachhaltiges Segeln entwickeln. Weitere Innovationen sind Windturbinen mit horizontaler oder vertikaler Achse, ein hocheffizientes Wassermanagement und ein fortschrittliches Reinigungssystem für die Süßwassererzeugung, ein schadstofffreier Unterwasseranstrich, Drachensegel für Motoryachten und eine nachhaltige Inneneinrichtung."Die nautische Industrie sieht die Notwendigkeit, nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Mit dem Aufkommen von immer mehr Elektrofahrzeugen spielen elektrische Bootsbatterien und Sonnenkollektoren derzeit eine wesentliche Rolle für die Entwicklung eines nachhaltigen Bootserlebnisses. Mit Nico Rosberg an Bord haben wir einen herausragenden Markenbotschafter mit einer echten Leidenschaft für erstklassiges Engineering und grüne Technologien. Wir beginnen eine aufregende Partnerschaft mit jemandem, der sich durch Exzellenz, Wettbewerb und Innovation auszeichnet. Wir teilen definitiv die gleichen Werte", sagt Francis Lapp, Gründer und Präsident von Sunreef Yachts.Nico Rosberg fügt hinzu: "Es ist großartig zu sehen, dass der weltweit herausragendste Hersteller von Luxus-Katamaranen mein Engagement für nachhaltige technologische Innovationen teilt, und ich bin außerordentlich stolz darauf, diese Entwicklung mit Sunreef Yachts voranzutreiben. Luxus und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil. Durch die Einführung umweltfreundlicher Technologien und nachhaltiger Materialien im Luxussegment kreieren wir einen Halo-Effekt auf die gesamte Branche und schaffen es, die zukünftigen Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. "Redaktionelle HinweiseÜber Nico Rosberg:Nico Rosberg wurde 1985 in Wiesbaden als Sohn des Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg geboren. Er fuhr elf Jahre lang in der Formel 1 und holte sich 2016 den Titel des Weltmeisters. Seit seinem Ausscheiden aus der Formel 1 hat Nico Rosberg eine Karriere als Nachhaltigkeitsunternehmer und Investor in grüne Technologien und Mobilitäts-Start-ups begonnen. Derzeit lebt er in Monaco und beschäftigt 17 Mitarbeiter, die mit Unterstützung eines engagierten Teams internationaler Experten in Monaco, Großbritannien und Deutschland eine Vielzahl von Projekten verwalten. Nico Rosbergs Antrieb als Unternehmer wird durch den Willen beflügelt, positive Veränderungen für Gesellschaft und Menschheit voranzutreiben. Im Jahr 2018 wurde Rosberg für sein Engagement für nachhaltige Innovation mit dem Umweltpreis "GreenTec Entrepreneur of the Year" ausgezeichnet. Ein Jahr später gründete er das GREENTECH FESTIVAL, eine globale Plattform für führende grüne Technologien und einen nachhaltigen Lebensstil.Über Sunreef Yachts:Sunreef Yachts wurde 2002 vom französischen Geschäftsmann Francis Lapp in der Hafenstadt Danzig gegründet und ist eine weltweit führende Werft, die sich auf die Konstruktion und den Bau maßgeschneiderter Luxus-Katamarane und Mehrrumpf-Superyachten spezialisiert hat. Sunreef Yachts besteht aus einem Team von Innenarchitekten, Schiffsarchitekten und Ingenieuren und verfügt über das Wissen, die Erfahrung und den technischen Hintergrund, die für den Bau der einzigartigsten nachhaltigen Mehrrumpfboote der Welt erforderlich sind. Jeder maßgeschneiderte Katamaran wird sorgfältig entworfen, bevor er aus hochwertigem Verbundwerkstoff unter Verwendung der fortschrittlichsten Technologie der Industrie hergestellt wird. Jede Sunreef Yacht bietet Hochleistungssegeln, maßgeschneiderte Unterkünfte, große Wohnräume und eine beeindruckende autonome Reichweite. Sunreef Yachts ist weltweit präsent und verfügt über Vertriebsbüros in Polen, Dubai, Miami und Montenegro. Von der ersten Konzeption bis zur endgültigen Auslieferung einer überlegenen Yacht werden alle Phasen der Entwurfs- und Bauphase in den Werken von Sunreef Yachts in Polen durchgeführt. Mit einer Flotte zufriedener Eigner und zahlreichen Nominierungen und Auszeichnungen für Yachten im letzten Jahrzehnt steht Sunreef Yachts für herausragende Leistungen.