Hamburg (ots) - In der neuen Ausgabe von ZEITmagazin MANN sprichtder überraschend zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosbergüber sein Leben nach dem Profi-Sport: "Ich fühle mich echt frei. Wannimmer ich in den vergangenen 20 Jahren auf den Kalender geschauthabe, war alles durchgetaktet, von Januar bis Dezember. Und wenn ichjetzt meinen Kalender aufschlage, ist da nicht viel. Teilweise Inselnvon kompletter Leere. Herrlich!"Ganz frei in den Tag hineinleben möchte Rosberg aber nicht: "Ichfühle mich am wohlsten, wenn ich einen Plan habe, und das ist auchjetzt so. Ich gehe jeden freien Tag mit Disziplin an. Wenn ich dasnicht mache, versinke ich in YouTube, Facebook und Instagram, unddann bin ich abends vollkommen gaga. Ich brauche Struktur. Ein freierTag fängt bei mir um acht Uhr an mit Meditation, dann mache ich eineStunde Sport. Danach teile ich mir den Tag ein in Familienzeit,Bürozeit und so weiter. Nur so fühle ich mich wohl."Über seine lebenslange Rivalität mit Lewis Hamilton sagt Rosberg:"Das ist einfach extrem bei uns beiden. Wir wollten immer besser seinals der andere, auch wenn es ums Pizzaessen ging: Man will einfachdas eine Stück mehr essen. Total übertrieben." Seinem Konkurrentenaus dem Weg gehen kann Rosberg nicht so leicht: "Wir wohnen immernoch im selben Haus, hier direkt nebenan. Das hat Lewis mirnachgemacht: Ich wohnte schon da, als er einzog. Er dachte wohl: Woder Nico wohnt, das muss ja das Beste sein, also ziehe ich da auchmal hin. (...) In dem Haus sind viele Wohnungen, da läuft man sichkaum über den Weg."Darüber, wie es ist, Sohn des Formel-1-Weltmeisters Keke Rosbergzu sein, sagt Nico Rosberg: "Es war nur oft schwierig, weil ichdauernd darauf angesprochen wurde, weil jeder gefragt hat, wie esist, der 'Sohn von' zu sein. Wenn du das hundertmal gehört hast,fängt es an zu nerven. Und die Erwartungen sind sehr hoch." Ausdiesem Grund fühlt er auch mit Michael Schumachers Sohn mit: "SchauenSie sich doch Mick Schumacher an, den Sohn von Michael Schumacher:Gerade habe ich irgendwo gelesen, er sei Favorit auf denFormel-3-Titel. Und er ist erst in seinem ersten Jahr! Lewis ist inseinem ersten Jahr in der Formel 3 Fünfter geworden. Meiner Ansichtnach braucht man zwei Jahre, um dort erfolgreich zu sein. Und wennjetzt schon geschrieben wird, dass Mick Favorit ist, kann er nurenttäuschen. Das ist heftig. Ich habe sehr viel Mitgefühl für ihn,weil ich weiß, wie das ist. Ich kann nur hoffen, dass er stark nachseinem Vater kommt und dem keine Bedeutung beimisst."Den vollständigen Artikel senden wir Ihnen für Zitierungen gernezu. Bitte beachten Sie die Quellenangabe "ZEITmagazin MANN".Die neue Ausgabe erscheint am Dienstag, 14. März 2017; derCopypreis liegt bei 8,50 Euro.