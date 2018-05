Nico Rosberg steigt bei AdTech-Startup Stoyo ein

Berlin (ots) -- Formel-1-Weltmeister investiert in junges BerlinerAdTech-Startup- Unterstützung bei der Vernetzung mit internationalen MarkenNico Rosberg ist neuer Investor von Stoyo. Der ehemaligeFormel-1-Weltmeister beteiligt sich am Berliner AdTech-Startup undwird das Unternehmen insbesondere bei der Internationalisierungunterstützen. Stoyo entwickelt Werbekampagnen mit Erfolgsgarantie fürMarken wie die Telekom, DHL oder Edeka. Dabei nutzt das Team um CEOPatrick Bales einen eigens entwickelten, datengetriebenenKreationsprozess."Stoyo verfolgt einen sehr erfolgversprechenden Ansatz imMarketing. Während die Media-Seite der Werbung weitgehendautomatisiert und datengetrieben funktioniert, ist Kreation heuteimmer noch viel Bauchgefühl. Das wird sich auf jeden Fall ändern undich bin fest davon überzeugt, dass Stoyo dabei eine wichtige Rollespielen wird", begründet Nico Rosberg sein Engagement. "Werbung warimmer ein wichtiger Teil meines Berufs. Patrick und sein Team habeneine intelligente Lösung verwirklicht, die den Markt in eine Richtunglenkt, die zeitgemäß ist und großes Potenzial hat.""Als Motorsport-Fan, der unweit des Nürburgrings aufgewachsen ist,freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir mit Nico einabsolutes Idol in den Gesellschafterkreis aufnehmen konnten", sagtPatrick Bales, Gründer und CEO von Stoyo. "Nico verfügt über eingroßes internationales Netzwerk und wird uns die ein oder andere Türaufmachen, die man sonst nicht so leicht aufbekommt."Ausschlaggebend für Rosbergs Investment waren vor allem die PunkteWerbung und Sponsoring, die fester Bestandteil seinesFormel-1-Alltags waren. Dass Rosberg eine Vorliebe für innovative,zukunftsweisende Ideen hat, zeigen auch seine weiteren Investments indie Formel E, die Formel 1 mit Elektro-Rennwagen, und Lilium. DasMünchener Unternehmen entwickelt ein elektrisches, vertikalstartendes Flugzeug. Auch in diesem Segment wird die Zusammenarbeitdeutlich: So wird Stoyo Rosberg bei seinen Social-Media-Aktivitätenrund um das Thema "Mobilität der Zukunft" unterstützen.Stoyo verfügt über Standorte in Berlin und New York. Mit Hilfeihres Performance-getriebenen Ansatzes will die Agentur nach demnationalen Erfolg - unter den erfolgreichsten zehn Facebook-Spots in2018 sind sechs von Stoyo - auch international für Furore sorgen.Druckfähiges Material können Sie sich hier herunterladen:https://we.tl/cW2JgmSYMKVideo-Interview mit Nico Rosberg und Patrick Bales:https://vimeo.com/271664759Download-Link Video-Interview: https://we.tl/kg3ycaaGb3Über Nico Rosberg http://www.nicorosberg.comÜber StoyoDas AdTech-Startup Stoyo hat einen datengetriebenenKreationsprozess entwickelt, mit dem es Kommunikation für Marken mitErfolgsgarantie anbieten kann. Video Content von Stoyo hat in denvergangenen beiden Jahren bereits mehr als 10 Milliarden Aufrufeerzielt. Das von Gründer & CEO Patrick Bales geführte BerlinerUnternehmen ist insbesondere in Deutschland und den USA aktiv.Pressekontakt:MAYR PRMarkus MayrBrüderstraße 1720355 Hamburg+49-176-387 56 380markus@mayr-pr.dewww.mayr-pr.deOriginal-Content von: Stoyo, übermittelt durch news aktuell