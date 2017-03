Nico Hülkenberg im Renault Formel 1-Cockpit: Deutsch-französisches Team in der Königsklasse

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Brühl (ots) - Mit Nico Hülkenberg sitzt ab der Saison 2017erstmals ein deutscher Pilot im Cockpit eines reinen RenaultWerksautos. Mit seiner Erfahrung, seinem Talent und seinem Hunger aufPodiumsplätze soll er die Entwicklung des Renault Sport Formel 1Teams vorantreiben."Renault gehört zu den Großen in der Formel 1", sagt Hülkenberg."Meine Begeisterung für den Rennsport hat ein Pilot geweckt, der 1995mit einem Renault Motor Weltmeister wurde: Michael Schumacher. Dasmacht mein Engagement für Renault zu etwas ganz Speziellem. Nur aufRotwein und allzu viel gute französische Küche werde ich leiderverzichten müssen, weil ich ein hartes Fitnessprogramm durchziehe",bedauert "Hulk". Hülkenberg gilt als ausgewiesener Teamplayer undakribischer Arbeiter.Das Renault Sport Formel 1 Team hat Platz fünf in derKonstrukteurswertung als Ziel ausgegeben. Hülkenbergs Fazit der Testsin Barcelona: "Renault ist in einer deutlich besserenAusgangsposition als im Vorjahr. Wir haben Runde für Runde, Run fürRun mehr über das Auto gelernt." Insgesamt sei die Formel 1 durch dieneuen Aerodynamikregeln deutlich schneller geworden.Nico Hülkenberg blickt auf 115 Einsätze und 362 Punkte in derFormel 1 zurück und begann seine Karriere im Kartsport. 2010 erhielter seinen ersten Stammplatz in einem Formel 1-Cockpit bei Williamsund stand beim Grand Prix von Brasilien auf der Pole Position. 2011wechselte er zu Force India, 2013 zu Sauber. 2014 kehrte er zu ForceIndia zurück, wo er bis 2016 blieb und für Aufsehen sorgte: Nach denersten drei Rennen 2014 belegte er Platz drei derFahrerweltmeisterschaft. Die Saison schloss er auf Platz neun ab,ebenso wie 2015 und 2016. In seiner Abschlusssaison für Force Indiahatte Hülkenberg wesentlichen Anteil an Platz 4 des Teams in derKonstrukteursweltmeisterschaft.