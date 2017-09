Nico Hofmann übernimmt alleinige Geschäftsführung der Ufa-Gruppe

POTSDAM (dpa-AFX) - Nico Hofmann hat als alleiniger Geschäftsführer die Leitung der Ufa-Gruppe übernommen.



Damit ende wie geplant eine zweijährige Übergangszeit, in der Wolf Bauer und Hofmann die Gruppe gemeinsam geführt hatten, teilte das Unternehmen FreemantleMedia am Freitag mit. Bauer hat nach 27 Jahren die Geschäftsführung verlassen und will sich nun auf die Produktion von Film- und Fernsehstoffen konzentrieren. Die Ufa feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen.

Die Ufa ist nach eigenen Angaben mit der Produktion von jährlich 4500 Stunden Fernsehen Marktführer in Deutschland. Zu den Formaten zählen die Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", Krimiserien wie "Soko Leipzig" und Show-Formate wie "Deutschland sucht den Superstar", "Das Supertalent" oder "Bauer sucht Frau"./kp/DP/stb