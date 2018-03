Leipzig (ots) - Mit der Unterstützung von Maximilian Arnold,Clemens Fritz, Marco Rose, Dustin Strahlmeier, David Storl,Alexander Peterson, Simon Terodde, Tobias Werner, Katja Kramarczyk,Patty Schmitz, Frederike Kollegski, Andreas Rojewski, Sven Knipphals,Pascal Kökpe, Christian Tieffert und Louis Samson hat Nicky Adler dieInitiative "Sportler Retten Leben" ins Leben gerufen.Lass uns gemeinsam Leben retten. JETZT!Ziel der Initiative ist es, die Anzahl der Todesfälle aufgrundeines plötzlichen Herzstillstandes beim Sport zu minimieren. Umdieses Ziel zu erreichen wollen wir eine Botschaft verbreiten und dieAusbildung fördern! Jeder kann in nur drei Schritten zum Lebensretterwerden.1. "112 wählen"2. "Mache eine Druckmassage"3. "Hole einen AED"Wir wollen 100.000 Sportler online und 10.000 Sportler in einemSeminar an einer Übungspuppe in lebensrettenden Maßnahmen in dennächsten 12 Monaten trainieren. Wir fördern die Ausbildung vonSportlern mit einem kostenfreien Onlinekurs in HLW aufwww.sportler-retten-leben.de. Zudem werden wir eine Roadshow durchDeutschland machen, auf der Interessierte an einerWiederbelebungspuppe trainiert werden.Bei der Initiative geht es nicht speziell um Fußball. Es geht umalle Sportarten - wie z.B. Handball, Leichtathletik, Eishockey,Tennis, Judo, Basketball, etc.Es geht auch nicht speziell um die Sportlerinnen oder Sportler diedie Initiatoren und Unterstützer dieser Initiative sind. Es geht umMenschen, es geht um jedes einzelne Menschenleben, dass heuteaufgrund eines plötzlichen Herzstillstandes endet, obwohl es gerettetwerden könnte.Die Wahrscheinlichkeit einen Sportler bei plötzlichenHerzstillstand zu retten, ist in den ersten drei Minuten bei bis zu75%. Heute überleben durchschnittlich nur 10%.In den Niederlanden wissen mehr Personen, was in einem solchenNotfall zu tun ist. Daher überleben dort ca. 34% einen plötzlichenHerzstillstand in der Öffentlichkeit - z.B. beim Sport.Pressekontakt:Sportler Retten LebenAndreas Schmitz0173 4445503presse@sportler-retten-leben.dewww.sportler-retten-leben.de/presseOriginal-Content von: Sportler Retten Leben, übermittelt durch news aktuell