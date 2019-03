Nick Heidfeld wird neuer Sky Experte und feiert am Wochenende beim Grand Prix von Bahrain sein Debüt

Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -- Nick Heidfeld wird als Co-Kommentator an der Seite von SaschaRoos das Rennen und das Qualifying begleiten - der langjährigeFormel-1-Fahrer wird voraussichtlich bei sieben Grands Prix fürSky im Einsatz sein- Sky überträgt das Formel-1-Wochenende in Bahrain vom 1. FreienTraining bis zur Siegerehrung insgesamt über neun Stunden livein HD und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens- Reporterin Sandra Baumgartner berichtet live aus Bahrain- Auf dem Superfeed "Race Control" bietet Sky zusätzlichePerspektiven und Informationen- Die Formel 1 für Sky Q Kunden auch in Ultra HD: das Rennen unddas Qualifying in Bahrain zusätzlich live auf Sky Sport UHD- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Rennen livedabei seinUnterföhring, 26. März 2019 - Der Auftakt der neuen Formel-Saisonhat den beiden großen Favoriten sehr unterschiedliche Ergebnissebeschert. Während Mercedes die Dominanz der vergangenen Jahrefortsetzte und in Melbourne einen Doppelsieg feierte, schaffte eskeiner der beiden Ferrari-Fahrer auf das Podium. Für Enttäuschung beiden Roten sorgte aber vor allem der große Rückstand auf dieSilberpfeile. Am kommenden Wochenende in Bahrain hoffen SebastianVettel und sein Team, ein anderes Gesicht zeigen zu können. Bei SkySport F1 erleben Motorsportfans den Grand Prix von Bahrain soumfassend wie nirgendwo sonst im deutschen Fernsehen. Vom 1. FreienTraining bis zur Siegerehrung überträgt Sky das kompletteFormel-1-Wochenende live in HD und ohne Werbeunterbrechungen währenddes Renngeschehens. Insgesamt wird Sky über neun Stunden liveberichten.Das zweite Saisonrennen ist zugleich Nick Heidfelds Premiere alsSky Experte. Nach Ralf Schumacher, der bereits beim Saisonauftakt inAustralien zu sehen war, komplettiert "Quick Nick" das SkyExperten-Team in der Formel 1, das im Wechsel als Co-Kommentator ander Seite von Sascha Roos durch die Qualifyings und Rennen der Saison2019 führen wird. Der 41-Jährige wird voraussichtlich an siebenFormel-1-Wochenenden für Sky im Einsatz sein. Begleitend zu seinenEinsätzen auf dem Sender wird Heidfeld in seiner Kolumne aufskysport.de das aktuelle Formel 1 Geschehen analysieren. Dergebürtige Mönchengladbacher saß von 2000 bis 2011 in einemFormel-1-Cockpit und fuhr in dieser Zeit in 183 Grands Prix für sechsverschiedene Teams insgesamt 259 Punkte ein. 13 Mal stand er im Laufeseiner Karriere am Ende auf dem Podium und startete beimHeim-Grand-Prix 2005 am Nürburgring von der Pole Position. 2007belegte er den fünften Platz in der Fahrerweltmeisterschaft.Nick Heidfeld: "Als Sky Experte erstmals auf der anderen Seite zustehen und über die Formel 1 zu berichten, ist eine spannende neueAufgabe. Ich will die Motorsportfans an meiner langjährigen Erfahrungauf den Rennstrecken dieser Welt teilhaben lassen und ihnen das näherbringen, was im Kopf des Fahrers, unter der Cockpit-Verkleidung undhinter den Kulissen passiert."Von der Rennstrecke in Bahrain wird Sandra Baumgartner berichten.Darüber hinaus profitieren Sky Zuschauer an den Bildschirmen von derStärke des europäischen Sky Sport F1 Teams. Für die gemeinsameProduktion sind insgesamt rund 50 Personen für Sky vor Ort. Durch dieenge Zusammenarbeit mit Sky UK und Sky Italia werden die Zuschauer inDeutschland im Rahmen der Berichterstattung auch Interviews undEinschätzungen aus den englischen und italienischen Übertragungensehen. Unter anderem werden auch Analysen der Sky UK Experten DamonHill, Jenson Button, Martin Brundle, Johnny Herbert und Paul di Restasowie des Sky Italia Experten Jacques Villeneuve bei Sky Deutschlandzu sehen sein.Bei Sky noch näher dran mit "Race Control" - Sky Q Kunden könnendie Rennen und Qualifyings auch in Ultra HD erlebenDas beste Fernseherlebnis der Königsklasse des Motorsports imdeutschen TV umfasst insgesamt knapp 200 Stunden über die gesamteSaison. Neben der klassischen Übertragung wird Sky die Rennen undQualifyings in der Regel auch auf dem Superfeed "Race Control"anbieten. Zusätzlich zu den klassischen Renn-Bildern werden dort aufbis zu vier Einzel-Screens Bilder aus der Cockpit-Perspektive("Onboard"), der Boxengasse ("Pitlane") und eine Übersicht über diewichtigsten Renndaten ("Timing Page") zu sehen sein.Für Sky Q Kunden besteht zudem die Möglichkeit, auf Sky Sport UHDalle 21 Rennen und in der Regel die Qualifyings live in Ultra HD zuerleben.Die Formel 1 auf skysport.de sowie bei Sky Sport auf Facebook,Instagram, Twitter, Snapchat und YoutubeWer auch abseits der Live-Berichterstattung nichts verpassen will,bleibt auf dem Sky Sportportal skysport.de und über dieSocial-Media-Kanäle von Sky Sport jederzeit umfassend und topaktuellüber die Königsklasse des Motorsports informiert. Auf allen digitalenVerbreitungswegen werden bereits zeitnah nach Ende auch Highlightsaller Sessions und Rennen gezeigt.Rund um das Grand-Prix-Wochenende wird Sky das Geschehen mitEinschätzungen und Analysen umfassend begleiten. Meinungen, Analysenund alle wichtigen Interviews des Rennwochenendes sind unterskysport.de/formel1 abrufbar. Hier sind alle PS-Begeisterte rund umdie Uhr ganz nah dran an der Königsklasse des Motorsports. Auch aufFacebook, Instagram, Twitter, Snapchat und Youtube verpassen Fans mitSky Sport nichts. Darüber hinaus informieren Sascha Roos (Twitter:@Sky_SaschaR) und Sandra Baumgartner (Twitter: @Sky_SandraB) überTwitter umgehend, sobald in der Formel 1 etwas passiert. Unter demHashtag #SkyF1 können die Zuschauer auch ihre Fragen stellen, vondenen Kommentator Sascha Roos einige auch während derLive-Übertragungen beantwortet wird.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein Sämtliche Übertragungender Formel 1 sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky SportPakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischenTV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hauseoder unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleMotorsportfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen aus der Königsklasse desMotorsports live dabei sein. Über den monatlich kündbarenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Gerätenwie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphonesund Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind die Rennen auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.Der Grand Prix von Bahrain live bei Sky: Freitag: 11.55 Uhr: das1. Freie Training auf Sky Sport 1 HD 15.55 Uhr: das 2. Freie Trainingauf Sky Sport 1 HDSamstag:12.55 Uhr: das 3. Freie Training auf Sky Sport 1 HD 15.50 Uhr: dasQualifying auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed"Race Control" auf Sky Sport 2 HDSonntag:16.15 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews aufSky Sport 2 HD und Sky Sport UHD sowie das Superfeed "Race Control"auf Sky Sport 3 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell