Nick Hayes (AXA IM): Hochzinsanleihen und Hybride

11.03.2021 –

Hochzinsanleihen und Hybride: Ein lohnender Blick

Ein wirtschaftlicher Neustart zeichnet sich langsam ab. Begleitet von erhöhten Inflationserwartungen sowie ansteigenden Realrenditen. Letzteres könnte den positiven Jahresstart am Aktienmarkt eintrüben, den Handlungsdruck für die FED erhöhen und die Assetpreise auf breiter Front belasten. Nick Hayes, Portfoliomanager und Head of Active Fixed Income Allocation and Total Return, sieht jetzt einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung