Nick Covella kommt als SVP of Engineering zu DMarket

Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der renommierte Technologie-Veteran plant einen Höhenflug derBlockchain-Innovation im Gaming-BereichDMarket, der weltweit erste Blockchain-basierte Marktplatz für denHandel mit In-Game-Gegenständen, gibt die Ernennung von Nick Covellazum Senior Vice President of Engineering bekannt.Der Veteran der Technologiebranche, der weithin als erstklassigerSoftwareentwickler und Manager bekannt ist, wird das DMarket-Teamverstärken, um das Wachstum des globalen Handelsökosystems für dieMonetarisierung von In-Game-Inhalten zu beschleunigen.Nick Covella verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung inzahlreichen Branchen, darunter im Entertainment-Bereich (DreamWorksund Cinesite/Kodak) und in der Verteidigungsindustrie (Lockheed undTRW).Das letzte Unternehmen in seiner ausgezeichneten Joblaufbahn wardie in Chicago ansässige Firma Conversant. Als Vice President ofEngineering entwickelte Herr Covella mehr als 11 Jahre langinnovative Lösungen für das personalisierte digitale Marketing undhalf dem Unternehmen, sich als globaler Marktführer in seinem Bereichzu etablieren."Wir freuen uns, Nick Covella an Bord zu haben", so VladPanchenko, Gründer und CEO von DMarket. "Im Laufe seinerbeeindruckenden Karriere hat er sich als außerordentlich effizientbei der Entwicklung und Implementierung von revolutionären Lösungenin verschiedenen Bereichen erwiesen, und zwar von digitalem Kino überInternetwerbung bis hin zu Luft- und Raumfahrt und der Blockchain.Seine Ingenieur- und Managementkompetenz wird das Wachstum desDMarket-Universums zweifellos ankurbeln.""DMarket leistet Einzigartiges an der Schnittstelle von Gaming undBlockchain. Es verändert die Art und Weise, wie wir virtuelle Assetswahrnehmen und schafft erstaunliche Möglichkeiten für Spieler undSpieleentwickler", fügte Nick Covella hinzu. "Ich fühle mich wirklichsehr inspiriert von den Ideen von DMarket und kann es kaum erwarten,zu deren Umsetzung beizutragen."Informationen zu DMarketDMarket ist der weltweit erste Blockchain-basierte Marktplatz zumKaufen, Verkaufen, Tauschen und Sammeln von In-Game-Gegenständen.Hier können Entwickler, Unternehmer und Spieler virtuelleVermögenswerte monetarisieren. DMarket gibt jedem Spieler das Recht,In-Game-Gegenstände zu besitzen, die durch die Blockchain-Technologiegesichert sind. Spieler kaufen, verkaufen und tauschenIn-Game-Gegenstände, Entwickler erhalten Einnahmen aus jederTransaktionsgebühr, und Unternehmer entdecken neue Projekte, währendsich die Gaming-Community an einem einzigen, sicheren unddezentralisierten Marktplatz zusammenschließt und sich dortentwickelt.