Nick Cave & The Bad Seeds im Oktober 2017 auf Deutschlandtour (FOTO)

Berlin (ots) -2016 wird als schwarzes Jahr in die Geschichte der Popmusikeingehen. Nicht nur, weil in diesem Jahr viele große Künstler von unsgegangen sind, sondern weil gleich mehrere Meisterwerke erschienen,die der Trauer und dem Tod auf die Pelle rücken. Eines davon ist"Skeleton Tree" von Nick Cave And The Bad Seeds.Zwar waren Tod und Teufel seit jeher im Repertoire des großenGeschichtenerzählers Cave, dennoch sind diese acht Songs auftragische Weise besonders. Sie entstanden in einer Zeit, in der Caveden Tod seines Sohnes verarbeiten musste. Der Film "One More TimeWith Feeling" von Andrew Dominik dokumentiert dies, und zeigtschonungslos, wie Cave und seine Familie mit dem Schicksal hadern.Die Arbeit an "Skeleton Tree" gab Cave jedoch Halt, Bandkollege undFreund Warren Ellis war dabei kreative wie emotionale Stütze. Soentstanden Meisterwerke wie "I Need You", das zwar vor dem Tod seinesSohnes geschrieben wurde, aber in seinem brüchigen Vortrag auf ewiggeprägt ist von der Liebe zu seiner Frau, die ihm sein letzter Haltzu sein schien. Oder aber "Distant Sky", eine Ballade, die fast soetwas wie Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode aufkommen lässt.In diesem Jahr wird Nick Cave mit seiner Band nun wieder denSchritt auf die Bühnen wagen und uns alle daran erinnern, dass er vorund nach dem Schicksalsschlag auf der Höhe seines Schaffens war.Nicht nur vor diesem Hintergrund werden es besondere Konzerte werden,bei denen man einen immer noch großen, aber sicher verändertenKünstler und Entertainer live erleben kann.07.10.2017, Frankfurt, Jahrhunderthalle09.10.2017, Hamburg, Sporthalle12.10.2017, Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle22.10.2017, Berlin, Max-Schmeling-Halle02.11.2017, München, ZenithTicketpreise: 50,00EUR bis 65,00EUR zzgl. GebührenDer reguläre Vorverkauf beginnt am Freitag, den 17.02.2017 um 10Uhr.Tickets unter www.tickets.de und www.eventim.dewww.nickcave.com