Nick Benjamin ist tot / Früherer Moderator von SWR4 verstarb im Alter von 72 Jahren (FOTO)

Nick Benjamin, der frühere Moderator von SWR4 Rheinland-Pfalz istverstorben. Er starb am 26. November im Alter von 72 Jahren. Benjaminwar über 20 Jahre eine charakteristische Radiostimme und moderierteunterschiedliche Sendungen und Veranstaltungen.Simone Schelberg: SWR hat einen großen Unterhalter alter Schuleverloren SWR Landessenderdirektorin Simone Schelberg: "Mit NickBenjamin hat der SWR einen der großen Unterhalter alter Schuleverloren. Nick Benjamin hat mit seinen Geschichten, mit seinen Songs,mit seinem Humor die Menschen berührt, zum Lachen gebracht und zumWeinen. Hinter dem strahlenden Conférencier verbarg sich aber immerder melancholische Clown. Die Bühne war seine Welt, ob aufSpanbrettern beim Dorffest oder im Smoking auf dem Hochglanzparkettder Mainzer Rheingoldhalle - er riss alle mit. Jetzt ist er gegangen.Vergessen kommt nicht in Frage. Mach's gut, Nick!"Matthias Stapf: Seine Moderationen machten SWR4 Hörerinnen undHörer glücklich SWR4 Programmchef Matthias Stapf: "Nick Benjamin wareiner der programmprägendsten Moderatoren bei SWR4 RP -unverwechselbar und einzigartig. Er war in jedem Fach zu Hause, obbeim großen Event im Land wie 'Wir bei Euch' oder in der Musiksendungaus dem Studio. Mit seinen Moderationen machte Nick Benjamin überJahrzehnte die SWR4 Hörerinnen und Hörer einfach nur glücklich."Nick Benjamin, am 21. August 1946 in Lüneburg geboren, war alsModerator, Sprecher, Sänger und Schauspieler bekannt. Sein Weg führteihn über eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu seiner Tätigkeit alsSprecher und Moderator. Von 1991 bis 2012 war er für SWR4Rheinland-Pfalz tätig gewesen.