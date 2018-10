Nichtwohngebäude: dena empfiehlt branchenspezifische Lösungen für mehr Energieeffizienz

Weitere Suchergebnisse zu "DeNA":

Berlin (ots) -- dena-Branchenanalysen zeichnen differenziertes Bild fürWirtschaftsimmobilien und kommunale Gebäude- Nachholbedarf vor allem bei BüroimmobilienNichtwohngebäude werden in Sachen Energieeffizienz bisher zu wenigdifferenziert betrachtet. Die Unterschiedlichkeit der Branchen musssich stärker in Politik, Information, Beratung und Förderungniederschlagen. Das empfiehlt die Deutsche Energie-Agentur (dena) aufBasis von vier Analysen zu Handels-, Büro-, und Hotelimmobilien sowiekommunalen Gebäuden. Nichtwohngebäude sind insgesamt für ein Dritteldes Gebäudeenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "UnsereAnalysen zeigen deutlich: Das typische Nichtwohngebäude gibt esnicht. So verschieden die Ausgangssituationen und Hemmnisse deruntersuchten Branchen sind, so unterschiedlich agieren sie in SachenNachhaltigkeit und Klimaschutz. Beim Handel passiert schon rechtviel, auch Hotels und Kommunen sehen immer mehr die Notwendigkeit, inEnergieeffizienz zu investieren. Bei Büroimmobilien hingegen ist nochsehr viel Luft nach oben."Aktuell wird in den verschiedenen Branchen vor allem inTechnikmaßnahmen wie beispielsweise in Beleuchtung oder Kältetechnikinvestiert; auch weil sich diese Investitionen schnell rechnen.Weitere Ansätze zur Reduzierung des Energiebedarfs vonNichtwohngebäuden finden nur vereinzelt statt. Vor dem Hintergrunddes Ziels eines klimaneutralen Gebäudebestands besteht hier nochdeutlicher Nachholbedarf.Unterschiedliche Voraussetzungen - unterschiedliche Bedürfnisse -ähnliche ProblemeIm Einzelhandel herrscht hoher Konkurrenzdruck. Die Mehrheit derHändler haben ihre Räume nur gemietet. Außerdem besteht der weitausgrößere Teil aus kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU).Hemmnisse für Energieeffizienz sind vor allem die mangelndenRessourcen bei den KMU-Händlern sowie das Nutzer-Investor-Dilemma.Denn häufig muss der Eigentümer in Effizienz investieren, wovon vorallem der Nutzer profitiert.Die Hotelbranche ist geprägt von kleinen, eigentümergeführtenHotels, die eine Vielzahl existentieller Aufgaben bewältigen müssen.Fehlendes Know-how und fehlende Zeit in Kombination mit schwierigenFinanzierungsbedingungen prägen die Rahmenbedingungen fürEnergieeffizienz in dieser Branche.Im Bürosegment bestimmt die Lage den Markt. Büroimmobilien inbegehrten Lagen sind knapp. Energieeffizienz ist dort weder beimVerkauf noch bei der Vermietung von größerer Bedeutung. Außerdemfehlt es der Branche an Bewertungskriterien, um Energieeffizienzpositiv einschätzen zu können. Das Nutzer-Investor-Dilemma ist einweiterer Grund für den geringen Stellenwert von Energieeffizienz.Die öffentliche Hand und insbesondere die Kommunen stehen vor derHerausforderung, ihrer Vorbildrolle für Energieeffizienz undKlimaschutz gerecht zu werden. Dafür fehlen vor allem personelleRessourcen, zum Teil mangelt es auch an Finanzmitteln.So unterschiedlich die Ausgangssituationen für Energieeffizienzsind, so ähnlich sind die Hemmnisse, die daraus resultieren: KMUhaben grundsätzlich wenig Ressourcen, um sich mit Themen außerhalbihres Kerngeschäfts zu befassen. Fördermittel werden vor allem imNeubau genutzt - auch weil der Förderaufwand für Einzelmaßnahmen imBestand oft als zu aufwendig bewertet wird. DasInvestor-Nutzer-Dilemma ist zentrales Thema überall dort, wo vieleGebäude vermietet sind. Politik und Branchenvertreter müssen nachEinschätzung der dena in einen engeren Dialog treten, um dieHemmnisse abzubauen und marktfähige Lösungen zu entwickeln, die sichgezielt an die einzelnen Branchen und deren unterschiedliche Segmentewie KMU, Mieter, Vermieter usw. richten.Vier dena-Analysen zu Nichtwohngebäuden in DeutschlandDie dena befasst sich seit 2014 intensiv mit verschiedenenBranchen und Akteuren im Bereich der Wirtschaftsimmobilien undLiegenschaften der öffentlichen Hand. Die "dena-Insights" bündelnErkenntnisse aus verschiedenen Studien, Modellprojekten,Beratungsreihen, umfangreichen Befragungen und Branchendialogen, diedie dena durchgeführt hat. Sie stellen die politischen undfördertechnischen Rahmenbedingen und den Status Quo der jeweiligenBranche dar. Zugleich beleuchten sie Entscheidungskriterien für dieInvestition in Energieeffizienz und leiten daraus Empfehlungen fürPolitik und Branchen zur Verbesserung der energetischen Situation ab.In Deutschland gibt es rund drei Millionen sogenannteNichtwohngebäude. Ihre Verbräuche machen ein Drittel amEndenergieverbrauch aller Gebäude aus. Dementsprechend steckt in derenergetischen Modernisierung dieser Gebäude großes Potenzial, umEnergie und CO2-Emissionen einzusparen. Auch wenn Nichtwohngebäudedeutlich weniger im Fokus der öffentlichen und politischenWahrnehmung stehen, sind sie unverzichtbar für das Erreichen derKlimaschutzziele.Die Projekte Netzwerk und Modellvorhaben Nichtwohngebäude undModellvorhaben Check-in Energieeffizienz werden durch dasBundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert unddurch weitere Partner (EHI Retail Institute, Goldbeck, HandelsverbandDeutschland, KfW, SPIE, Vattenfall Wärme, Viessmann, ZentralerImmobilien Ausschuss) unterstützt.Weitere Informationen zu Nichtwohngebäuden und die komplettenAnalysen stehen unterhttps://effizienzgebaeude.dena.de/newsroom/insight-nichtwohngebaeudezur Verfügung.Die Energiewende im Gebäudebereich ist auch Thema auf dem denaEnergiewende-Kongress am 26. und 27. November in Berlin. WeitereInformationen sind unter www.dena-kongress.de verfügbar.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Sarah Koch, Chausseestraße 128a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-672, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:s.koch@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuell