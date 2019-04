"Nichts ist vor mir sicher!" Faisal Kawusi tanzt an der Stange - neue Folgen von "Die Faisal Kawusi Show" ab Freitag in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Endlich! Die Anarchie ist zurück im Deutschen Fernsehen! Ich darfwieder auf Kosten von SAT.1 Kumpels einladen, Shisha rauchen und dieZuschauer mit meiner körperlichen Eleganz begeistern. Ich werde michjede Woche einer neuen tänzerischen Herausforderung stellen: ObRhythmische Sportgymnastik, Synchronschwimmen oder die PoleDance-Stange ... nichts ist vor mir sicher", kündigt Faisal Kawusian. In der zweiten Staffel der SAT.1-Comedy-Show "Die Faisal KawusiShow" geht der 28-jährige Comedy-Star erneut schonungslos bis anseine Grenzen und auch oft darüber hinaus - ab Freitag, 26. April2019 um 22:40 Uhr in SAT.1.Neben dem Training in der Turnhalle, an der Stange oder imSchwimmbad besucht das Comedy-Schwergewicht unter anderem den "CircusFlic Flac" und lädt prominente Gäste wie Verona Pooth, Özcan Cosar,Pietro Lombardi oder Wincent Weiss in "Die Faisal Kawusi Show".Studiogast in der ersten Folge: Sängerin Namika.Der SAT.1 Fun Freitag mit "Die Faisal Kawusi Show" - ab 26. April2019, um 22:40 Uhr in SAT.1Neue Fotos von Faisal Kawusi in "Die Faisal Kawusi Show" abDonnerstag unter www.presse.sat1.de/kalenderPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80 822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell