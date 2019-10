Nichts geht ohne Grünkohl / Saisoneröffnung in Oldenburg

Oldenburg (ots) - Unter dem Motto "Hallo Grünkohl" eröffnet Oldenburg am 3.November 2019 die anstehende Saison. Die von der Oldenburg Tourismus undMarketing GmbH organisierte Veranstaltung ist viel mehr als ein Kulinarik-Event.Oldenburger Akteure servieren ihre klassischen, kreativen und innovativenProdukte, Ideen und Konzepte rund um die Oldenburger Palme, wie Grünkohl auchgenannt wird. Die Besucher dürfen sich auf dem Rathausmarkt in der OldenburgerInnenstadt auf Grünkohl in diversen Variationen freuen: Klassisch zubereitet mitPinkelwurst und Kartoffeln, vegetarisch, als Burger, als Pesto, als Smoothie,auf Stullen oder sogar in einer Praline, als Tee und als Bier.Unter den vielen Akteuren befinden sich auch der Ernährungsrat sowie derBotanische Garten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg mit wissenswertenInformationen rund um den Grünkohl. Seit 2014 ist der Botanische Garten inSachen Grünkohl-Forschung aktiv. In diesem Jahr werden erstmals Prototypen einerzukünftigen "Oldenburger Palme" (Grünkohl-Neuzüchtungen) vorgestellt, die ausder Forschungstätigkeit hervorgegangen sind.Im Rahmenprogramm kreiert der Eventkoch Jan Linne ab 15:00 Uhr kreativeGrünkohlgerichte, wobei die eine oder andere Kostprobe ergattert werden kann.Die Veranstaltung ist kostenfrei. Begleitend findet ein verkaufsoffener Sonntagstatt. Weitere Informationen: www.kohltourhauptstadt.de/saisonstart.Pressekontakt:Oldenburg Tourismus und Marketing GmbHBettina KochTel.: +49 (0) 441 361613-31E-Mail: presse@oldenburg-tourist.debusiness.oldenburg-tourismus.de/presseOriginal-Content von: Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell