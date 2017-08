Nichts für schwache Nerven: Amazon Original Lore ab 1. Dezember bei Amazon Prime Video (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -- Die Serie stammt aus der Feder der Executive Producer BenSilverman, Howard T. Owens, Gale Anne Hurd, Brett-PatrickJenkins, Glen Morgan, Jon Halperin und Mark Mannucci. Siebasiert auf dem preisgekrönten, von Kritikern gefeierten Podcastvon Aaron Mahnke.- Die Hauptrollen übernehmen Robert Patrick, Adam Goldberg,Kristin Bauer, Holland Roden, Colm Feore und Campbell Scott.Wenn Furcht einflößende Puppen zum Leben erwachen und Geister imHaus spuken: Das neue Amazon Original Lore startet exklusiv beiDeutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service Amazon Prime Video.Ab 1. Dezember sind alle sechs Episoden der Antologie-Serie beiAmazon Prime Video in der deutschen Synchronfassung verfügbar. DieSerie basiert auf einem beliebten, gleichnamigen Podcast, dem jedenMonat durchschnittlich fünf Millionen Fans in den USA folgen. Lorepräsentiert erschreckende und oft beunruhigende Geschichten, die aufechten Menschen und wahren Ereignissen basieren. Diese Erzählungenhaben zu den modernen Mythen und Legenden unserer Zeit geführt. DieSerie stammt von den Executive Producern Ben Silverman (Das Büro),Howard T. Owens (The Biggest Loser), Gale Anne Hurd (The WalkingDead), Brett-Patrick Jenkins (Face Off), Glen Morgan (Akte X - Dieunheimlichen Fälle des FBI), Jon Halperin und Mark Mannucci (A Yearin Space).In den Hauptrollen von Lore sind Robert Patrick (Terminator 2 -Tag der Abrechnung), Kristin Bauer van Straten (True Blood), AdamGoldberg (Fargo), Holland Roden (Teen Wolf), Colm Feore (House ofCards) und Campbell Scott (The Amazing Spider-Man) zu sehen. DieSerie kombiniert Ausschnitte aus Dokumentarfilmen, Erzählungen,geschichtliche Mixed Media und Filmszenen, um erschreckende, aberwahre Geschichten zum Leben zu bringen. Lore feiert die Ursprünge desHorror-Genres und erforscht die wirklichen Begebenheiten hinterlegendären Horrormythen der Popkultur, wie Vampiren Wechselbälgern,Werwölfen, Séancen und besessenen Puppen.Aaron Mahnke startete im März 2015 in den USA mit seinem PodcastLore. Seitdem ist das Publikum gewachsen und Lore wurde ein "Best of"von Apple in den Jahren 2015 und 2016. Entertainment Weekly listeteLore als "einen der 15 Podcasts, die man im Jahr 2016 unbedingt hörenmuss". Mahnkes erstes Buch aus dem Dreiteiler The World of Lore wirdam 10. Oktober von Del Rey Books veröffentlicht. "Lore ist eineeinzigartige Hybrid-Serie, die mit verschiedenen Medien sorgfältigrecherchierte, wahre Lebensgeschichten erzählt, die überraschen,begeistern oder sogar beunruhigen", so Conrad Riggs, Head ofUnscripted, Amazon Originals. "Wir freuen uns, Prime-Mitgliederneinmal mehr einen nie da gewesenen Zugang zu einer Welt zu geben, vonder sie nur glaubten, sie zu kennen."Das Amazon Original wird Lieblingsepisoden der Fans aus demPodcast umfassen, darunter: die Geschichte eines Jungen, der einePuppe geschenkt bekommt, die offenbar ihr ganz eigenes, unheimlichesLeben führt; eine Familie, deren Haus von einem Geist aus demJenseits bewohnt wird; und ein deutsches Dorf, das ein mörderischesWesen jagt.Lore wird von Propagate Content und Valhalla Entertainmentproduziert. Mahnke ist Co-Executive Producer. Prime-Mitglieder könnendie Serie über die Amazon Prime Video-App auf Smart-TVs, mobilenGeräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets und Onlinestreamen. Mitglieder können alle Inhalte bei Amazon Prime Video aufihre Mobilgeräte und Tablets downloaden und offline ohne zusätzlicheKosten zu ihrer Mitgliedschaft unterwegs anschauen. Lore wirdweltweit in über 200 Ländern und Territorien für Amazon PrimeVideo-Kunden verfügbar sein. Die englische Originalversion stehtbereits ab Freitag, 6. Oktober, zur Verfügung.Weitere Informationen zu Prime Video finden Sie unterwww.amazon.de/av-factsheet und www.amazon.de/primevideo. Aktuelles zuAmazon Video finden Sie auf Facebook(https://www.facebook.com/AmazonVideoDE/), Twitter(https://twitter.com/amazonvideode) und Instagram(https://www.instagram.com/amazonvideode/).