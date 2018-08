Unterföhring (ots) -Keine Sendung für Weicheier! Hitze, Müdigkeit, Schmerzen, 72Stunden Anstrengungen und kaum Schlaf: "Hart. Härter. Höllencamp. DasExtrem-Experiment mit Patrick Esume" geht ab dem 13. September 2018,um 20:15 Uhr, auf ProSieben MAXX an physische sowie psychischeGrenzen und für einige Teilnehmer sogar darüber hinaus. Insgesamt 40Kandidaten (zehn pro Sendung) beiderlei Geschlechts im Alter zwischen21 und 51 Jahren stellen sich Prüfungen, wie sie bei militärischenAusbildungen und Spezialeinheiten praktiziert werden.Moderator Patrick Esume: "Hier bestehst du nur, wenn du eswirklich willst!" Doch wie stark ist der Wille der Teilnehmerausgeprägt und wer hat den stärksten? Die vier Wochengewinner tretenim Finale gegeneinander an, um den "Höllencamp"-Champion zuermitteln.Die Kandidaten im "Höllencamp" sind von A wie Art-Director bis Vwie Vertriebsmanager bunt gemischt, mit dabei sind u. a. Banker,Bauleiter, Büttenredner, Dachdecker, Friseurmeister, Ingenieure,Kraftfahrer, Kriminalbeamte, Personenschützer, Studenten,Sozialarbeiter und Talentscouts. Was sie eint: die Herausforderung,an ihre Grenzen zu gehen. "Das ist das Größte, was ich in meinemLeben gemacht habe! Ich hätte nicht erwartet, dass es so hart ist",sagt Friseurmeister Patrick.Das Ausbilderteam und Patrick Esume achten genau auf dieHöllencamper: Wer überschätzt sich oder missachtet die Regeln undgefährdet möglicherweise die Gruppe oder sich selbst? Jederzeit kannein Teilnehmer aus dem 72-Stunden-Experiment genommen werden oderselbst das Projekt verlassen.Produziert wird "Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experimentmit Patrick Esume" (fünf Folgen inkl. Finale) von spin tv im Auftragvon ProSieben MAXX.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske Tel. +49 [89]9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 /Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell