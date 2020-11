Nicht verpassen: Gewinner und Verlierer!

(NASDAQ:FTEK) Aktien stiegen um 114,2% und schlossen am Dienstag bei $6,04, nachdem sie am Montag um 122% gesprungen waren.(NASDAQ:YJ) stieg um 90,7% und schloss am Dienstag bei 4,29 $. Es wird erwartet, dass Yunji am 26. November die Ergebnisse für Q3 bekannt geben wird. Die Aktien der(NYSE:GV) stiegen um 63,2% und schlossen bei 6,97 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!