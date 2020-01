Nicht sparen, lieber Dividendenwerte kaufen: 1 einfacher Schritt zur Million

Eine Million zu machen wird niemals eine schnelle oder einfache Aufgabe sein. Die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, könnten jedoch durch eine einfache Entscheidung erhöht werden, wenn es darum geht, dein hart verdientes Kapital zu investieren.

Das Geld in bar zu halten, mag zwar aufgrund der geringen Risiken eine gute Idee sein, aber auf lange Sicht kann es die Kaufkraft nicht verbessern. Dagegen haben Dividendenaktien in der Vergangenheit deutlich höhere Renditen geboten, die sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen könnten.

Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um vom Bargeld zu den Dividendentiteln zu wechseln. Kurzfristig bringt es vielleicht keine Million ein, aber es könnte deine Chancen erhöhen, dieses Ziel langfristig zu erreichen.

Niedrige Cash-Renditen

Die Zinssätze mögen derzeit auf einem niedrigen Niveau liegen, aber auf Barmittel gibt es auch keine Rendite. Sicherlich waren die Zinssätze in der Vergangenheit höher. Aber das Bargeld hat auch da keine hohen Renditen geboten, was zum Teil auf das fehlende Risiko im Vergleich zu anderen Vermögenswerten zurückzuführen ist. Mit anderen Worten: Damit ein Vermögenswert höhere Erträge bietet, muss er mit einem höheren Risiko verbunden sein. Aufgrund des geringen Risikos von Bargeld ist es daher unwahrscheinlich, dass die Erträge relativ gesehen attraktiv sind – auch auf lange Sicht.

Mit Blick auf die Zukunft könnten die Zinssätze in den kommenden Jahren auf einem relativ niedrigen Niveau bleiben. Die Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft werden von vielen politischen Entscheidungsträgern mit Sorge gesehen. Politische Risiken in den USA, China und Europa können dazu führen, dass die lockere Geldpolitik weitergeführt wird. Das kann dazu führen, dass Barmittel nach Berücksichtigung der Inflation keine wirkliche Rendite bietet.

Dividendenaussichten

Dagegen hat sich die Investition in Dividendenaktien in der Vergangenheit als sinnvoll erwiesen. Der Aktienmarkt hat eine solide Erfolgsbilanz mit hohen einstelligen Gesamtrenditen, die sich auch in Zukunft fortsetzen dürfte. Selbst nach einer jahrzehntelangen Hausse sind hohe Renditen und niedrige Bewertungen in den wichtigsten Aktienindizes zu verzeichnen. Das legt nahe, dass sie das Potenzial haben, die Gesamtrendite zu erhöhen.

Obwohl Wachstumstitel attraktive Käufe sein könnten, hat die Reinvestition von Dividenden einen großen Teil der historischen Gesamtrenditen bei Indizes wie dem S&P 500 und FTSE 100 beigetragen. Da die Aussichten für die Weltwirtschaft unklar sind, könnten sich Dividendenaktien, die eine gewisse defensive Stabilität aufweisen, bei den den Anlegern als beliebt erweisen. Sie können im Vergleich zu Wachstumstiteln, aber auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen, ein günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 28.12.2019 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020