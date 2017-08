Nicht ohne meinen Meister: Verwaltungsgericht untermauert Meisterpräsenz

Mainz (ots) - Ohne den Meisterbrief sind vollhandwerklicheTätigkeiten im Hörakustiker-Handwerk verboten. Das BayerischeVerwaltungsgericht München schmetterte eine diesbezügliche Klage ab(AZ: M 16 K 15.5455) und bestätigte damit einmal mehr: Ohne denMeister geht es nicht.Der Kläger hatte als Selbstständiger ein Gewerbe angemeldet undverfügte noch nicht einmal über einen Gesellenbrief und schon garkeinen Meisterbrief. Folglich war der Kläger auch nicht in derHandwerksrolle eingetragen. Trotzdem nahm der Kläger in diversenHNO-Arztpraxen Bayerns vollhandwerkliche Tätigkeiten desHörakustiker-Handwerks vor. Die Feststellungen im Urteil sindeindeutig. Hausdurchsuchungen, Zeugenaussagen und einSachverständigengutachten belegten, dass der Kläger dievollhandwerklichen Tätigkeiten selbst durchführte, ohne die dafürnotwendige gesundheitshandwerkliche Ausbildung zu haben.Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist eine klareEntscheidung pro Meisterpräsenz. Sie schützt die Versicherten: DieHörakustik ist ein gefahrengeneigtes Gesundheitshandwerk.Hörakustiker arbeiten am und im Ohr. Eine hochqualitative Ausbildungist die Basis, um das Handwerk sicher zu berherrschen. Aufgrundseiner Risiken ist das Hörakustiker-Handwerk reguliert und diestrikte Meisterpräsenz vorgeschrieben.Das Urteil ist rechtskräftig.Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk: In Deutschland gibt es etwa5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Tendenzsteigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit 6.000 Hörakustiker-Betrieben und ca.14.500 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5Millionen Menschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen,volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha)KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch, schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der H?rakustiker Kd?R, übermittelt durch news aktuell