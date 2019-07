Nicht nur auf der Fahrt in den Urlaub: Ablenkung ist Ursache für jeden dritten tödlichen Verkehrsunfall (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -- Expertenschätzungen zufolge fällt ein Fünftel der Fahrzeit aufablenkende Tätigkeiten.- Auf langen Urlaubsfahrten steigt das Risiko für Ablenkung weiteran.- Die Ablenkung im Straßenverkehr ist, laut aktuellen Zahlen,Ursache für jeden dritten tödlichen Verkehrsunfall.- Die Smartphone-Nutzung während der Fahrt steht unter demVerdacht, Hauptursache für Unaufmerksamkeit zu sein. In deröffentlichen Wahrnehmung überwiegt beispielsweise das ThemaAlkohol am Steuer.Ablenkung am Steuer ist ein ernstzunehmendes Problem imStraßenverkehr. Gegenwärtig ist bei jedem dritten tödlichenVerkehrsunfall Ablenkung die Ursache. Insbesondere in den beginnendenSommerferien drängt sich die Unfallgefahr mehr als sonst in denVordergrund - Millionen Deutsche fahren mit Familie, Freunden undvoll gepacktem Auto in den Urlaub: viele Menschen im Auto, unbekannteStrecken und Länder, dazu lange Fahrtzeiten. Die Gefahr abgelenkt zuwerden, steigt deutlich an.DA Direkt weist darauf hin: "Unaufmerksamkeit durch Ablenkung hatfatale Folgen. Verursacht man dadurch einen Unfall, kann man unterUmständen den Versicherungsschutz verlieren. Das heißt, man muss füretwaige Schäden oder für Verletzungen Dritter selber, mitunter auchein Leben lang, aufkommen", sagt Christian Scholz, DA DirektKFZ-Versicherungsexperte."Die Ablenkung am Steuer ist eine absolut unterschätzteUnfallgefahr. Auch weil Ablenkung als Unfallursache für viele nochnicht ins Bewusstsein gerückt ist. In der öffentlichen Wahrnehmungüberwiegt beispielsweise das Thema Alkohol am Steuer - dabei steigtschon bei einer kurzen Unaufmerksamkeit des Fahrers das Unfallrisiko.Ein Fünftel der Fahrzeit verläuft bei ablenkenden Tätigkeiten. DiesenTrend beobachten Experten mit steigender Tendenz. Sie schätzen, dassAblenkung im Straßenverkehr bereits Ursache für jeden drittentödlichen Verkehrsunfall ist", so Scholz.Zwei Sekunden Ablenkung bei 80km/h bedeuten 40 Meter BlindflugBereits wenige Sekunden Ablenkung haben starke negative Auswirkungauf die Konzentration am Steuer. Bei Tempo 80 legen Autofahrer inzwei Sekunden mehr als 40 Meter Wegstrecke zurück. Fünf Sekunden bei100Km/h bedeuten weit mehr als 130 Meter Blindfahrt.In 2018 starben in Deutschland 3.265 Menschen bei Unfällen imStraßenverkehr. Man geht davon aus, dass jährlich rund 500Verkehrstote durch Ablenkung und Unaufmerksamkeit verursacht werden.Praxisbeispiele belegen die unendlichen Möglichkeiten, sich beimAutofahren ablenken zu lassen: Kleine Streitigkeiten mit demBeifahrer über die Navigation zum richtigen Ferienziel, derschweifende Blick in die Landschaft, in der man gerade ist oder dermittlerweile routinierte Griff zum Smartphone, um die eigenenSocial-Media Kanäle zu checken.Es sind die scheinbar harmlosen Dinge, die Autofahrer während derFahrt machen, diese sorgen aber oft für Unaufmerksamkeit undAblenkung. Die Folge: ein stark gesteigertes Unfallrisiko. Die Zahlder Ablenkungsimpulse wird unterschätzt, Nebentätigkeiten gelten fürviele als Routine. Sie verkennen die davon ausgehende Gefahr. Egal obman isst oder trinkt, Gegenstände umräumt oder sich um das quengelndeKind auf der Rückbank kümmert.Smartphone-Nutzung verantwortlich für steigende Anzahl schwererVerkehrsunfälleGrundsätzlich gilt: Das Telefonieren mit dem Smartphone am Ohr istverboten. Ist das Smartphone oder das Navigationssystem in einerentsprechenden Halterung montiert, heißt es im aktuellenGesetzestext, darf der Blick des Fahrers nur kurz auf dem Gerätverweilen, soweit es die Straßen-, Verkehrs-, Sicht- undWetterverhältnisse erlauben. Die entsprechende Gesetzesneuregelung in2017 hat das Bußgeld für Telefonieren am Steuer zudem von 60 auf 100EUR erhöht. Zusätzlich gibt es einen Punkt in Flensburg. Geratenandere Verkehrsteilnehmer in Mitleidenschaft, zum Beispiel, weil dertelefonierende Fahrer Schlangenlinien fährt, erhöht sich das Bußgeldauf 150 EUR. Ein wichtiges Signal für mehr Verkehrssicherheit.Dennoch gilt das Smartphone unter Experten als verantwortlich für diesteigende Anzahl schwerer Verkehrsunfälle. Die Smartphone-Nutzungwährend der Fahrt steht unter dem Verdacht, Hauptursache fürUnaufmerksamkeit zu sein.Irrglaube, der Mensch sei multitaskingfähigIm Auftrag von DA Direkt begleitet Fahrsicherheits-ExpertinDipl.-Psych. Lisa Falkenberg, die Verkehrssicherheits-Initiative. Sieergänzt die praktische Perspektive mit wichtigen Erfahrungswerten undnützlicher Theorie aus ihrem Traineralltag."Das Reaktionsvermögen von Menschen verschlechtert sich drastisch,sobald sie versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun", sagt LisaFalkenberg. "Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, mehrereHandlungen gleichzeitig mit hoher Aufmerksamkeit verfolgen zu können,springt unsere Aufmerksamkeit tatsächlich ständig zwischen beidenTätigkeiten hin und her. Wir teilen also die Aufmerksamkeit. Dabeisinkt die Leistung in jeder Einzeltätigkeit.""Untersuchungen zeigen, dass Testpersonen im Stadtverkehr beimTelefonieren bis zu zehnmal häufiger Lenkkorrekturen ausführenmüssen, um auf dem rechten Weg zu bleiben. Je schwieriger dasTelefonat wurde, je weniger wurde in den Rückspiegel geschaut", soFalkenberg weiter.Pressekontakt:DA Direkt VersicherungPressekontakt Bernd O. EngelienPoppelsdorfer Allee 25-33 | 53115 BonnTel.: +49 (0)228 268 2725 | Fax: +49 (0)228 268 2809E-Mail: presse@da-direkt.de www.da-direkt.de/presseOriginal-Content von: DA Direkt, übermittelt durch news aktuell