Obernkirchen/Bremen (ots) - Aktuelle Daten einer großeneuropäischen Studie mit mehr als 16.000 Kindern zwischen zwei undzehn Jahren aus acht Ländern, die bis zum Alter von neun bis 17Jahren beobachtet wurden, zeigen alarmierende Ergebnisse: In allenLändern war der Unterschied im Körpergewicht abhängig von dersozialen Schicht. Beispiel Deutschland: Während in den oberstenEinkommens- und Bildungsschichten etwa 14 Prozent der Kinderübergewichtig waren, betrug der Anteil der übergewichtigen Kinder inden weniger wohlhabenden Schichten rund 25 Prozent. Dabei ist seitlangem bekannt, dass die Ess- und Ernährungsgewohnheiten der Kinder-und Jugendzeit auch im Erwachsenenalter beibehalten werden, mit allenFolgen für Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes.Immer mehr Krankheiten müssen behandelt werden, die durchPrävention und Veränderung des Lebensstils verringert werden könnten.Rund 30 Prozent der Ausgaben für die Behandlung könnten eingespartwerden, wenn die Möglichkeiten der Prävention konsequent genutztwürden, ganz zu schweigen von der Verbesserung der Lebensqualität unddes eigenen Wohlbefindens sowie der Lebenserwartung. Für Kinder undJugendliche ist das Umfeld ausgesprochen prägend. Wenn die Eltern oftzu Pommes, Pizza und anderen kalorienreichen Nahrungsmitteln ausDosen oder Kühltruhen greifen, machen Kinder das nach. Wenn Elternviele süße Softdrinks und Limonaden trinken, werden ihre Kinder dasauch als ganz normal empfinden. Sie lernen eben nicht frühzeitig,dass viel Obst und frisches Gemüse, Fisch und Nüsse, wenig gesüßteGetränke oder Obstschorlen die besseren Alternativen wären. Dabeigibt es eindrucksvolle Vergleiche, die Kinder und Jugendliche gutverstehen könnten. So sind jeweils 100 Kilokalorien sowohl in 16Gramm Schokolade oder 19 Gramm Chips, aber auch in 250 Gramm Äpfelnoder 530 Gramm Tomaten. Doch diese Zusammenhänge müssen vermitteltwerden, weil sonst weiterhin rund doppelt so viele Kinder aus sozialbenachteiligten Familien in der Grundschule übergewichtig sind wieKinder aus wohlhabenden Schichten - derzeit 20 Prozent zu 10 Prozent.Daher ist das "Länger besser leben."-Programm der BKK24 geradeauch ein Programm für Kinder und Jugendliche aus Familien, die ihrErnährungs- und Bewegungsprogramm umstellen möchten. Die schon seitFebruar laufende Frühjahrskur richtet sich an alle sozialenSchichten, weil das Ziel unabhängig vom Bildungsstand und Einkommeneine bessere Gesundheit für alle sein soll. Ernährung ist dabei eineSäule, die zweite ist Bewegung - bei Kindern und Jugendlichen eineStunde körperlicher Betätigung pro Tag, so empfiehlt es dieWeltgesundheitsorganisation. Solche Programme fördern auch das Gefühlder Gemeinsamkeit: Zusammen etwas für die eigene Gesundheit zu machenfördert Teamgeist und Kommunikation - und es ist ansteckend.Der wissenschaftliche Leiter der "Länger besserleben".-Institutes, Prof. Gerd Glaeske, will dieses Wohlfühl- undGesundheitsprogramm fördern: "Wir haben mit diesem Programm dieChance, Kindern und Jugendlichen bessere Gesundheitschancen zuvermitteln - und oft genug färbt so etwas auch auf die Eltern ab. Eskann nicht gerecht sein, dass in unserer Gesellschaft ärmere Menschenkränker sind und früher sterben. Die Frühjahrskur richtet sich daherauch an Kindergärten und Schulen - mit Ernährungs- und Bewegungstippskann man gar nicht früh genug anfangen. Denn: "Was Hänschen oderBärbelchen lernt, vergessen sie auch als Hans und Barbara nichtmehr." Die Frühjahrskur der BKK24 soll ein Erfolg werden, helfen Siedabei und machen Sie mit: Es lohnt sich!