Nicht nur der Pflanzenname zählt: Bei pflanzlichen Medikamenten ist genaue Zusammensetzung wichtig (FOTO)

Berlin/Schladming (ots) -Gegen Atemwegserkrankungen wie Erkältung,Nasennebenhöhlen-Entzündung, Halsschmerzen oder Husten gibt esdiverse pflanzliche Medikamente. Die verschiedenen Präparate sindaber nur selten miteinander vergleichbar. "Wenn auf der Packung nur'enthält Efeublätter' steht, heißt das gar nichts", sagte Prof. Dr.Robert Fürst beim pharmacon, einem internationalenFortbildungskongress der Bundesapothekerkammer. Fürst ist Apothekerund hat eine Professur für Pharmazeutische Biologie an derUniversität Frankfurt am Main. "Über die Qualität eines pflanzlichenMedikaments entscheidet, aus welchem Pflanzenteil und vor allem wieder verwendete Extrakt hergestellt wurde. Das ist oft einFirmengeheimnis. Die Wirksamkeit pflanzlicher Arzneimittel kanndeshalb nach wissenschaftlichen Kriterien immer nur für ein einzelnesPräparat beurteilt werden. Wirkstoffgleiche Nachahmerprodukte imSinne von 'Phyto-Generika' gibt es aus pharmazeutischer Sicht nicht."Patienten sollten sich bei der Auswahl eines pflanzlichenMedikaments in der Apotheke beraten lassen. Wissenschaftlichgesichert ist die Wirksamkeit einzelner Extrakte zum Beispiel ausEfeu, Thymian, Primel, Pelargonie, Purpursonnenhut und Kombinationenaus verschiedenen anderen Pflanzenextrakten."Wissenschaftlich überprüfte Phytopharmaka müssen den gleichenschulmedizinischen Ansprüchen genügen wie synthetische Arzneimittel",sagte Fürst. Bei der Beurteilung eines pflanzlichen Medikaments hilftauch der Blick auf die Packung. Steht dort "traditionellesArzneimittel", wurde die Wirksamkeit nicht in klinischen Studienuntersucht. Fürst: "Das bedeutet nicht automatisch, dass dasMedikament nicht wirksam ist. Die Wirksamkeit wurde aber nicht inklinischen Studien nachgewiesen."Gegen Erkältungskrankheiten sind auch Tees aus getrocknetenHeilpflanzen beliebt. "Viel trinken tut bei Erkältung gut. Aber einenachvollziehbare medizinische Wirkung darf man von Erkältungsteesnicht erwarten. Sie enthalten nur geringe Mengen an Wirkstoffen, undaußerdem schwankt der Gehalt von Tasse zu Tasse", sagte derApotheker.Weitere Informationen unter www.abda.de