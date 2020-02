Nicht nur bei den Oscars: Spanier im Rampenlicht / TELE 5 feiert ab 08. Februar dreimal samstags wieder Filme aus Spanien (FOTO)

München (ots) - Spaniens Filme sorgen immer wieder für viel internationaleAufmerksamkeit. Bei den diesjährigen Oscars ist Pedro Almodovárs neuestes Werkals bester internationaler Film nominiert. Aus Liebe zum spanischen Film startetTELE 5 kurz vor der Oscarverleihung erneut eine spanische Filmreihe, nachdem derSender bereits im vergangenen Herbst mit spanischen Filmen punkten konnte.Es muss nicht immer Antonio Banderas sein: Ab 08. Februar präsentiert der Senderdreimal samstags erstklassige und herausragende Filmproduktionen von deriberischen Halbinsel. Mit sieben Filmen, darunter fünf frischen deutschenErstausstrahlungen zelebriert TELE 5 das spanische Kino in seiner Genre- undIdeenvielfalt - von bester Hitchcock-Manier über schrill bis hin zu einfachüberwältigend.Als Auftaktfilm geht die TV-Premiere "Der unsichtbare Gast" von Oriol Paulo inder Filmarena an den Start gefolgt von Álex de la Iglesias' "El Bar - Frühstückmit Leiche" ebenfalls eine TV-Premiere sowie "Mad Circus - Eine Ballade vonLiebe und Tod".Thriller-Experte Oriol Paulo ("The Body - Die Leiche") führte auch bei demHochspannungs-Thriller "Boy Missing" Regie, einer weiteren deutschenErstausstrahlung, die TELE 5 in der Reihe zeigt.Die spanischen Filmgrößen Luis Tosar und Javier Gutiérrez brillieren gleich inzwei TV-Premieren auf TELE 5: In "Anrufer unbekannt" von Dani de la Torre,hierzulande kopiert von Christian Alvart mit seinem Remake "Steig. Nicht. Aus!".Auch in dem souverän und fintenreich inszenierten Heist-Krimi von RegisseurIñaki Dorronsoro "Einer gegen alle" sorgen die beiden neben Alain Hernández fürHochspannung.Wir drücken dem spanischen Film bei den Oscars die Daumen!Hier das komplette Line Up der spanischen Filmreihe auf TELE 5:Samstag; 08. Februar:20.15 Uhr: Der unsichtbare Gast (Spanien 2016) - Deutsche Erstausstrahlung22.25 Uhr: El Bar - Frühstück mit Leiche (Spanien 2017) - DeutscheErstausstrahlung00:25 Uhr: Mad Circus - Eine Ballade von Liebe und Tod (Spanien 2010)Samstag, 15. Februar:20:15 Uhr: Boy Missing (Spanien 2016) - Deutsche Erstausstrahlung22:25 Uhr: Anrufer unbekannt (Spanien 2015)- Deutsche ErstausstrahlungSamstag, 22. Februar:20:15 Uhr: Einer gegen alle(Spanien 2016) - Deutsche Erstausstrahlung22:20 Uhr: Open Sea (Spanien 2010)Pressekontakt:TELE 5Senior Manager KommunikationBarbara BublatTel.: +49 (89) 649568-171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4512877OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell