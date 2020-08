Nicht nur im Börsencrash: Warren Buffetts Top-Tricks für erfolgreiches Investieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Für viele Investoren ist Warren Buffett noch immer ein Vorbild, wenn es darum geht, erfolgreich zu investieren. Das Orakel von Omaha kommt immer noch auf eine bemerkenswerte Historie mit über 20 % pro Jahr im Schnitt. Selbst wenn seine Performance in den letzten Wochen und Monaten etwas unterdurchschnittlich gewesen ist.

Es muss sich sowieso erst in den nächsten Jahren zeigen, ob das Orakel von Omaha wirklich sein Näschen für gute Deals verloren hat. Oder ob er weiterhin weitsichtig und zeitgemäß agiert. Für den Moment heißt das jedenfalls für mich: Warren Buffett kann definitiv noch immer eine Inspiration sein, wenn es um das erfolgreiche Investieren geht.

Wenn du das genauso siehst, gib jetzt besser fein acht: Denn im Folgenden wollen wir uns einmal Warren Buffetts Top-Tricks für das erfolgreiche Investieren ansehen. Wobei diese Tricks nicht bloß in einem kommenden Börsencrash relevant sind.

1. Halte immer etwas Cash

Eine erste Maßnahme, die Warren Buffett eigentlich immer trifft, ist das Halten von Cash. Zugegebenermaßen müssen es nicht stets 146 Mrd. US-Dollar wie per Ende des zweiten Quartals sein. Allerdings ist das Orakel von Omaha nie voll investiert. Nein, sondern hat stets betont, immer einen Betrag von 20 Mrd. US-Dollar uninvestiert zu lassen.

Hier der Hintergrund: Warren Buffett beurteilt die Opportunitätskosten einer kleinen Cashreserve, die sich zwar nicht verzinst, als nicht so hoch, wie eine mangelnde Handlungsfähigkeit. Der Starinvestor will stets die Option besitzen, zugreifen zu können, wenn sich Chancen ergeben. Deshalb wird es bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) immer einen kleineren Cashberg geben, der diese Flexibilität ermöglicht.

Das kann auch für uns ein lehrreiches Beispiel sein. Wir sollten ebenfalls überlegen, immer etwas Cash auf der Hand zu haben, für den Fall, dass sich neue spannende Chancen ergeben. Entweder in einem Börsencrash. Oder aber auch, weil wir bei unseren Recherchen weitere spannende, starke Aktien identifizieren, in die wir investieren wollen.

2. Sei geduldig!

Ein zweites Erfolgsrezept von Warren Buffett beim Investieren ist außerdem ein hohes Maß an Geduld. Auch der Cashberg zeigt eindeutig, dass das Orakel von Omaha keinen Druck beim Anlegen seines Geldes verspürt. Ganz im Gegenteil: Notfalls ist der Starinvestor bereit, die Füße stillzuhalten und auf seine Chance zu warten. Selbst wenn der Druck steigt und die Kritik an diesem Verhalten zunimmt.

Auch wir sollten bei unseren Investitionen geduldig sein: Das Kaufen von guten Aktien selbst mit einer durchschnittlichen Bewertung (vielleicht sogar mit einer hohen) wird langfristig bloß zu mittelmäßigen Ergebnissen führen. Etwas, das auch Warren Buffett weiß.

Auf seine Chancen zu warten und geduldig zu sein gehört zum Leben eines Investors einfach dazu. Das Investieren ist schließlich eine Lebensaufgabe, oder sollte es sein, wie auch Warren Buffett zeigt. Unnötiger Handlungsdruck ist da häufig fehl am Platz.

3. Investiere unternehmens-, nicht börsen-orientiert

Zu guter Letzt sollten wir, wie Warren Buffett, unseren Fokus verändern. Zumindest, wenn wir es nicht bereits getan haben. Das Orakel von Omaha investiert jedenfalls stets unternehmens-orientiert mit Blick auf starke Qualität und solide langfristige Chancen. Wenig Beachtung findet dabei der aktuelle Zählerstand des breiten Marktes. Das hat sich im Crash gezeigt. Allerdings auch in den letzten Käufen, die Buffett bei Berkshire Hathaway zweifelsohne getätigt hat.

Auch hiervon können wir lernen: Jetzt mögen die Bewertungen im Allgemeinen eher hoch sein, was so manchen Investor vom Investieren abhält. Warren Buffett hat jetzt jedoch leicht mit dem Investieren begonnen, weil er vereinzelt noch immer Chancen sieht. Auch wir sollten selektiv sein. Allerdings vor allem, was die Unternehmen angeht. Und nicht den jeweiligen Zeitpunkt.

Erfolgreich investieren wie Warren Buffett!

Warren Buffett kann daher weiterhin als lehrreiches Beispiel für erfolgreiches Investieren dienen. Seine Tricks sind jedenfalls zeitlos, so wie die drei vorgenannten. Das kann für dich und mich eine Inspiration sein. Wobei der finale Schritt, die Handlungsweisen zu befolgen, natürlich bei dir liegt.

