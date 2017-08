"Nicht mehr tragbar" - Bürgermeister setzt türkischstämmige Integrationsbeauftragte wegen Erdogan unter Druck

Hannover (ots) - Die aktuellen Spannungen zwischen der Türkei undDeutschland haben Auswirkungen bis nach Niedersachsen: In einerE-Mail droht der Bürgermeister von Stadtoldendorf, Helmut Affelt(CDU), der türkischstämmigen Integrationsbeauftragten mitKonsequenzen, falls sie sich nicht öffentlich von Erdogandistanziert. In dem Schreiben fordert Affelt von Esin Özalp, dieeinen deutschen Pass hat, dass sie sich "sehr zeitnah" zum türkischenPräsidenten Erdogan äußert. Affelt fühle sich durch dessen Äußerungen"persönlich verletzt". Falls sich Özalp nicht öffentlich äußere, seisie politisch nicht mehr tragbar und müsse das Amt zurückgeben. DieMail schließt mit einem "Lieben Gruß an Deine Familie!". Die E-Maildes Bürgermeisters sorgt jetzt für Kritik.Für die Landesmigrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf ist dasVorgehen des Bürgermeisters aus Stadtoldendorf nicht akzeptabel. EinBürgermeister könne nicht einfach eine Integrationsbeauftragte - eineandere Deutsche - auffordern, sich von einem ausländischen Staatschefzu distanzieren, sagte sie dem NDR. Und ihr andernfalls mitKonsequenzen drohen. Für sie ist der Vorfall Ausdruck einerzunehmenden Polarisierung beim Thema Erdogan. Immer öfter werde vonMenschen mit türkischem Migrationshintergrund in aggressivem Tonverlangt, sich von Erdogan zu distanzieren. Viele fühlten sichdadurch "beleidigt oder gekränkt, dass sie auch in der zweiten oderdritten Generation immer noch auf eine Herkunft aus einem anderenLand 'reduziert' werden." Diese Mail von einem Amtsträger habe abereine neue Qualität.Auf Nachfrage des NDR bekräftigte der Bürgermeister seineForderung an die Integrationsbeauftragte. Und teilt auch mit, er"schätze ihre Arbeit".Esin Özalp reagierte gegenüber dem NDR empört auf die E-Mail ansie. Sie sei deutsche Bürgerin und hier politisch aktiv: "Für michist Deutschland wichtig, weil ich in Deutschland lebe." Nicht Erdogansei ihr Präsident, sondern Steinmeier: "und der sitzt in Berlin". ImÜbrigen habe sie Erdogan nicht gewählt und würde ihn auch nichtwählen. Die SPD in Stadtoldendorf will das Verhalten desBürgermeisters jetzt im Rat thematisieren.Verwendung der Meldung frei bei Nennung der Quelle "NDR HalloNiedersachsen".Ausführliche Informationen unter http://ndr.de/niedersachsenPressekontakt:Norddeutscher RundfunkLandesfunkhaus NiedersachsenHallo NiedersachsenChristina von SaßTel. 0511 988 - 2422http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell