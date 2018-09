Unterföhring (ots) -Ausgefallen einfallsreich: Die Rolle des elitären Profilers Dr.Dylan Reinhart in der neuen Crime-Serie "Instinct" scheint demschottischen Paradiesvogel Alan Cumming ("GoldenEye") wie auf denjederzeit adrett gekleideten Leib geschrieben. Als Ex-CIA-Mann fürsGrobe hat er es sich seit Jahren mit seinem liebevollen Mann undeiner einträglichen Uni-Professur in New York gemütlich gemacht. Dochdann benutzt ein irrer Killer das letzte Buch des charmanten Egomanenals Inspiration für eine Mordreihe - und so muss er sich entscheiden,mit der taffen Polizistin Lizzie Needham (Bojana Novakovic) aufSpurensuche zu gehen. Ausgedacht hat sich diese amüsante Mörderjagdder Besteller-Thriller-Spezialist James Patterson ("Alex Cross") ...SAT.1 zeigt 15 Folgen der ersten Staffel von "Instinct" ab 27.September 2018, donnerstags um 20:15 Uhr.Fakten:* Kein ganz normaler Autor: Die Idee zur Serie entstammt der Federkeines Geringeren als James Patterson. Dylan Reinhart ist dieHauptfigur seines Romans "Murder Games" von 2017. Der 71-jährigeUS-Bestseller-Autor ist bekannt für seine ungewöhnlichenErmittler-Figuren - u.a. den afroamerikanischen Profiler Alex Cross.Ebenso wie Dylan Reinhart hat der Psychologe eine Vergangenheit imDienst der Regierung, allerdings beim FBI. Patterson hat sich geradeeinen neuen Co-Autor ausgesucht: Er half Ex-Präsident Bill Clintondabei, im kürzlich veröffentlichten Polit-Thriller "The President IsMissing" einen realistischen Plot über einen Anschlag auf denPräsidenten zu entwickeln.* Kein ganz normaler Hauptdarsteller: Der Schotte Alan Cumming istbekannt als gewitzter Unruhestifter. Erinnerlich ist er als fastschon liebenswerter Verräter in "GoldenEye" oder megalomanischerBösewicht in den "Spy Kids"-Filmen. Privat engagiert sich der offenbisexuelle Darsteller lautstark für LGBT-Rechte.Inhalt: Der New Yorker Psychologie-Professor Dr. Dylan Reinhart(Alan Cumming) unterhält seine Studenten gern mit exzentrischenSpäßen in einem Kurs über Verhaltensstörungen. Nach einer Karriereals CIA-Agent hatte der redegewandte Snob seinen alten Job an denNagel gehängt und ein erfolgreiches Buch über eben dieses Themageschrieben - Genau darum klopft nun die NYPD-Ermittlerin Elizabeth"Lizzie" Needham (Bojana Novakovic) an seine Tür. In einem Nachtclubwurde ein junger Mann von einem Unbekannten erst betäubt und danndurch eine Überdosis Drogen getötet. Am Tag vor dem Mord hatte derKiller Dylans Buch an die Polizei geschickt. Detective Needhamglaubt, dass die Morde weitergehen werden und Reinhart wertvolleHinweise zur Aufklärung geben könnte. Doch der zögert zunächst, bisihn seine Verlegerin Joan (Whoopi Goldberg) dazu anstachelt, sichendlich mit neuen Ideen aus der Bequemlichkeit seiner Midlife-Crisiszu hieven. Der distinguierte "Psycho-Doktor" hängt sich fortan an dieFersen der Polizistin. Doch das ist nicht so einfach: Die herrischeDetective Needham ist seit dem Tod ihres Partners in Job und Lebenextrem bindungsscheu ..."Instinct" (OT: "Instinct") 15 Folgen der ersten Staffel Zumersten Mal im Free-TV Ab Donnerstag, 27. September 2018, um 20:15 UhrUSA, 2018 Creator: Michael RauchPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Stella Losacker Tel.+49 (89) 9507-1168 Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comBildredaktionVerena Lila Hartig Tel. +49 (89) 9507-1172Verena_Lila.Hartig@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem,Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell