München (ots) - "Impfungen sind ein wirksamer Schutz vorErkrankungen und retten jeden Tag vielen hunderttausend Menschenweltweit das Leben", meldet sich Dr. Gerald Quitterer, Präsident derBayerischen Landesärztekammer (BLÄK), in der Diskussion um dieImpfpflicht zu Wort.Die aktuell diskutierten etwa 200 Fälle von Masern in den erstenzehn Wochen 2019 in Deutschland lägen innerhalb der normalenlangjährigen Schwankungsbreite. "Ich bin nicht für eine Impfpflicht,denn Pflicht führt zu Ablehnung", so der Präsident. "Wie soll dieNichteinhaltung sanktioniert werden?" fragt Quitterer.Bei einer Erstimpfungsrate von über 97 Prozent in Deutschland seheer das Problem nicht in einer Überzeugung der bewusstNicht-Geimpften, sondern eher bei einer Motivation zur Zweitimpfung.Dazu solle vermehrt die aktuell erweiterte Gesundheitsuntersuchunggenutzt werden. Zudem könne dies durch ein entsprechend gestaltetesBonusprogramm der Krankenkassen und nicht zuletzt durch einAufnahmeverbot von Ungeimpften in Kindertagesstätten erreicht werden."Impfungen sind die gesellschaftliche Verantwortung aller, füreine Verpflichtung fehlt indes die Notwendigkeit", so Quittererabschließend.