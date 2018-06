Nicht alle CEOs sehen Controller als Sparring-Partner

Berlin (ots) - Während Professoren den Controller weniger alsZahlenknecht, sondern deutlich mehr in der Rolle einesSparringpartners des Managers sehen möchten, scheinen nicht alle CEOsim Mittelstand diesem Wunsch uneingeschränkt folgen zu wollen, wiedie Diskussionen beim diesjährigen Controller-Dialog in Berlinzeigten.Angesichts der Tatsache, dass sich 60 % aller Insolvenzen imMittelstand auf strategische Fehler zurückführen lassen, war man sichaber darin einig, dass es vielen mittelständischen Unternehmern anHilfestellungen für strategische Entscheidungen fehle. Die Höhepunkteder von der bekannten SAT1-Fernsehmoderatorin Gaby Papenburgmoderierten Veranstaltung, an der u.a. Vertreter der Firmen DKBFinance, Thomas Sabo, Caterna, Soennecken und Tropical Islandsteilnahmen, sind ab sofort im Internet unter swot.de zu sehen.Die vom Berliner Systemhaus SWOT Controlling vor drei Jahreninitiierte und vom Kompetenzcentrum für Entrepreneurship &Mittelstand der FOM wissenschaftlich begleitete Veranstaltung"Controller-Dialog" richtet sich an Controllingverantwortliche imdeutschen Mittelstand. "Auch in diesem Jahr zeigte sich wieder, wiewichtig, der offene kollegiale Austausch auf Augenhöhe ist", sagt derSWOT-Geschäftsführer Maik H. Lais. "Gerade Themen wie dieDigitalisierung verändern die Anforderungen an dieUnternehmensführung im ambitionierten Mittelstand ungemein. Da magman in der Produktion vielleicht schon 4.0 haben, aber was nutzt das,wenn die Steuerungssysteme in der Verwaltung gerademal auf Status 1.0sind."Pressekontakt:SWOT Controlling GmbHRobert WernerTel.: +49 (30) 843 887 - 0swot.deOriginal-Content von: SWOT Controlling GmbH, übermittelt durch news aktuell