Nicht Vergessen! Alphabet meldet die Ergebnisse des zweiten Quartals

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H), das Mutterunternehmen des Online-Suchkönigs Google, hat ein Datum für die Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals festgelegt. Am 23. Juli solle die Ergebnisse bekannt gegeben werden, und die Investoren werden n darauf achten, ob die starke Dynamik der letzten Jahre anhält.

Die Investoren haben gute Gründe, hohe Erwartungen an den Bericht für das zweite Quartal zu haben. Nicht nur das Geschäft von Alphabet hat den Anlegern einige beeindruckende Zahlen geliefert, sondern auch die Aktie hat sich gut entwickelt. Alphabet ist im bisherigen Jahresverlauf um etwa 8 % gestiegen und übertraf damit den Zuwachs des S&P 500 von 1,6 % im gleichen Zeitraum deutlich.

Während sich die Investoren darauf vorbereiten, dass Alphabet ein weiteres starkes Quartal veröffentlicht, gibt es hier eine Vorschau darauf, was du in den vier wichtigen Geschäftsbereichen des Online-Werbeunternehmens erwarten kannst.

Umsatz und Gewinn

Mit zunehmender Größe von Alphabet werden Umsatz und Ergebnis je Aktie immer stärker unter die Lupe genommen. Die Investoren müssen wissen, dass der Such-Riese auch bei einer Marktkapitalisierung von 786 Milliarden US-Dollar weiterhin gut wachsen kann. Hinzu kommt, dass die Premium-Bewertung der Aktie den Druck erhöht. Alphabet wird derzeit mit dem ca. 27 fachen Wert der nächstjährigen Gewinnschätzungen gehandelt.

Die Analysten erwarten, dass Alphabet im Durchschnitt einen Umsatz von 32,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 9,64 US-Dollar ausweist. Diese Konsensziele liegen um 24 % über dem Umsatz und 92 % über dem Ergebnis je Aktie von Alphabet im Vorjahresquartal. Bereinigt um die Auswirkungen einer Geldbuße der Europäischen Kommission, die im Vorjahresquartal gegen Alphabet verhängt wurde, entspricht die Konsensprognose für den Gewinn je Aktie einem Wachstum von etwa 8 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Segment „other“

Alphabets „Google other“-Segment, das vor allem Umsätze aus Cloud, Hardware und dem Android App Store umfasst, gewinnt für Alphabet zunehmend an Bedeutung. Der Umsatz des Segments stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,15 Milliarden US-Dollar — ein Plus von 36 % gegenüber dem Vorjahr. Damit erreichte Google im ersten Quartal einen Gesamtumsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar, was 14 % des Gesamtumsatzes von Alphabet entspricht.

Von diesem wichtigen Katalysator sollten die Anleger im zweiten Quartal ein ähnlich starkes Wachstum erwarten.

Cloud

Bei einem tieferen Blick in das Google-Other-Segment sollten die Investoren nach Updates zum Cloud-Geschäft von Alphabet suchen. Im Jahr 2017 wurde die Cloud auf Quartalsbasis, gemessen am Umsatz, zu einem Geschäft von über einer Milliarde US-Dollar, so das Management. Aber trotz seiner bereits beachtlichen Größe, sagte das Management von Alphabet im ersten Quartal, dass das Segment in diesem Zeitraum „an Dynamik gewonnen hat“.

Google CEO Sundar Pichai erklärte den schnellen Fortschritt des Unternehmens in der Cloud:

Wir wachsen auf breiter Front und verzeichnen auch deutlich größere, strategische Deals für die Cloud. Unsere Sicherheitsfunktionen, die benutzerfreundlichen, fortschrittlichen Datenanalyse- und maschinellen Lernlösungen sowie die sichere und branchenführende Collaboration-Plattform G Suite überzeugen unsere Kunden. Google Cloud wächst gut.



Die Investoren sollten aufmerksam beobachten, wie das Management die Dynamik der Cloud aufrecht erhalten will.

Werbeeinnahmen

Nicht zuletzt werden sich die Anleger auch mit der Entwicklung der Werbeeinnahmen von Alphabet beschäftigen. Angesichts der verschärften Prüfung des Datenschutzes im Zuge des prominenten Nutzerdatenskandals bei Facebook werden die Anleger sehen wollen, ob dies das Werbewachstum dämpft.

Basierend auf der Konsensschätzung der Analysten, dass der Umsatz von Alphabet gegenüber dem Vorjahr um 24 % steigen wird, scheint der Markt keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten. Im Kontext stiegen die Werbeeinnahmen von Alphabet im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 24 %. Wenn es eine Verlangsamung gibt, sollten die Investoren nach einer Erklärung Ausschau halten.

Insgesamt werden die Investoren die zugrunde liegenden Ergebnisse genau anschauen, um zu sehen, wie es im Unternehmen läuft und ob Alphabet noch aus allen Rohren feuert. Angesichts der teuren Bewertung von Alphabet sollten die Anleger nichts Geringeres erwarten.

Machst auch du diese 3 fatalen Fehler in der Geldanlage? Diese 3 typischen Fehler in der Geldanlage können jedes Jahr viele Tausend Euro kosten. Viele Anleger machen sie, ohne es selbst zu wissen. Dabei ist es ganz einfach, diese Fehler zu umgehen! In dieser brandneuen Sonderstudie verraten dir die Top Analysten des globalen Motley Fool Teams, um welche Fehler es sich handelt und wie du sie leicht vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Daniel Sparks auf Englisch verfasst und am 25.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A- und C-Aktien) und Facebook.