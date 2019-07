"Nicht die Schließung von Krankenhäusern bringt uns weiter, sondern die Investition in eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung stationärer und ambulanter Versorgungsangebote"

Koblenz (ots) - Andreas Latz, Geschäftsführer der BBT-Gruppe fürFinanzen, hält die am Montag vorgestellte Studie der BertelsmannStiftung zur Zukunft der Krankenhauslandschaft für realitätsfremd."Solche generalistischen Sichtweisen helfen bei der notwendigenDiskussion über die zukünftige Krankenhauslandschaft nicht weiter.Jedes Krankenhaus und jeder Standort hat sein eigenes, auf dieSituation vor Ort angepasstes Versorgungsangebot. Ich sehe keinenVorteil darin, dieses System aufzugeben und auf wenige zentraleKrankenhäuser in Deutschland zu beschränken." Für die BBT-Gruppestehe dagegen die Sektor übergreifende Vernetzung der verschiedenenambulanten und stationären Angebote in Wohnortnähe im Vordergrund."Ein gutes Zusammenspiel zwischen ambulanten und stationärenAngeboten in Medizin und Pflege geht auf die individuellenBehandlungsbedarfe von Patientinnen und Patienten ein, nutztSynergien, schafft Effizienz und spart Kosten" so Latz.Ein weiteres Problem sieht er in den finanziellen Folgen, die mitden in der Studie geforderten Schließungen verbunden sein würde: "Dieverbleibenden 600 Kliniken müssten alle umgebaut werden, großeInvestitionen wären notwendig. Da stellt sich mir die Frage, ob dasüberhaupt umsetzbar wäre, wo wir heute schon mit einemmilliardenschweren Investitionsstau konfrontiert sind."Unrealistisch sei auch die Erwartung der Studie, dass damit dasProblem des Personalmangels im Gesundheitswesen gelöst werden könne."Rein rechnerisch liegt die Vermutung zwar nahe, dass sich dasPersonal dann auf weniger Krankenhäuser verteilt - da aber die Anzahlder Patienten gleich bliebe, würde auch weiterhin Personal fehlen"kritisiert Latz und weiter: "Der Personalmangel ist eindemographisches Problem und betrifft alle Branchen. Selbst wenn sichder Trend durch eine Konzentration abschwächen ließe - dasgrundsätzliche Problem des Personalmangels in Deutschland wäredadurch nicht aus der Welt."Eine Schließung oder Zusammenlegung von Krankenhäusern z. B. inBallungsgebieten sei sicherlich sinnvoll, dass bestätige auch dieEntwicklung im Gesundheitswesen in den letzten Jahren, unterstreichtLatz eine der Kernforderungen der Bertelsmann-Studie. "Doch der inder Studie geforderte radikale Einschnitt und eine Konzentration derVersorgung auf deutlich unter 600 Krankenhäuser ist realitätsfremdund würde viele Probleme, insbesondere bei der Sicherstellung einerguten Versorgung im ländlichen Raum, nicht lösen." Viel eher solle inden Ausbau der ambulanten gesundheitlichen Versorgung investiertwerden, um die Krankenhäuser zu entlasten, schlägt Latz vor.Die BBT-Gruppe ist mit mehr als 80 Einrichtungen des Gesundheits-und Sozialwesens, über 14.000 Mitarbeitenden und ca. 900Auszubildenden einer der großen christlichen Träger vonKrankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland.Pressekontakt:Pressesprecher:Martin Fuchs (verantwortlich)Tel. 02 61/496-6402m.fuchs@bbtgruppe.deZentrale der BBT-GruppeZentralbereich UnternehmenskommunikationKardinal-Krementz-Str. 1-5, 56073 KoblenzBesuchen Sie uns im Internet: www.bbtgruppe.deBarmherzige Brüder Trier gGmbHSitz der Gesellschaft: Koblenz, Amtsgericht Koblenz - HRB 24056Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bruder Alfons Maria MichelsGeschäftsführer: Dr. Albert-Peter Rethmann, Matthias Warmuth, WernerHemmes, Andreas LatzOriginal-Content von: Barmherzige Brüder Trier gGmbH (BBT-Gruppe), übermittelt durch news aktuell