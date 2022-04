Nicht Netflix, Walt Disney oder Roku: Das ist die beste Streaming-Story der kommenden Jahre

Netflix (WKN: 552484), Walt Disney (WKN: 855686) oder Roku (WKN: A2DW4X) sind die beste Streaming-Storys der kommenden Jahre? Möglich. Aber alleine zwischen diesen drei spannenden Aktien bestehen Unterschiede, Chancen und Risiken. Oder unterschiedliche Zugänge zu dem Markt, über die man diskutieren kann.

Für einen Analysten sind weder Netflix noch Walt Disney, noch Roku die eine spannende Streaming-Story. Nein, sondern eine andere Aktie, die quasi gerade erst in der Entstehung ist. Blicken wir auf diese Perspektive und darauf, was an dieser Meinung dran sein könnte.

Nicht Netflix, Walt Disney oder Roku: Das ist die beste Streaming-Story!

Jessica Reif, eine Analystin der Bank of America, hat jetzt erklärt, dass sie einen anderen Favoriten für die beste Streaming-Story besitzt. Weder Netflix noch Walt Disney oder Roku würden diesen Preis gewinnen. Nein, sondern das Unternehmen, das aus den Medien-Assets von AT&T, primär TimeWarner und Discovery hervorgeht. Warner Bros. Discovery soll diesen Titel verdient haben.

Die Analystin führt das natürlich weiter aus. Durch die Assets von TimeWarner und Discovery ergäben sich viele Möglichkeiten für Synergien. Außerdem sei eine starke Content-Basis gegeben, die unter anderem auch mithilfe von digitaler Werbung monetarisiert werden könne. Eine Wundertüte, was den Content, die Inhalte und das zukünftige Format angehen? Möglicherweise.

Es entstehe ein globales Medien-Powerhaus durch diesen Zusammenschluss. Wenn man einen Schritt zurückgehe, so erkenne man eine attraktive Chance, die der Markt den Investoren bieten würde.

Das kann man so sehen …

Ob dieses neue Unternehmen und der Zusammenschluss die beste Streaming-Story kreieren, das ist eine spannende Frage. Ich sehe es jedenfalls anders. Zwar sind die jeweiligen Assets einzeln schon im Streaming-Markt vertreten. Aber der Zusammenschluss erfolgt eben erst jetzt, womit diese Reise beginnt. Eine Phase mit Synergien oder anderen positiven Effekten scheint möglich. Trotzdem muss sich Warner Bros. Discovery in Zukunft mit Platzhirschen wie Netflix oder Walt Disney messen. Oder im Plattform- und Werbegeschäft mit Roku.

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass dieser Zusammenschluss im Wettbewerb besteht. Ich bin seit Langem ein Verfechter der These, dass der Streaming-Markt kein Winner-Takes-It-All-Markt sein muss. Wenn ich jedoch Content oder die frühe Positionierung in dem Markt bewerte, so sehe ich Vorteile noch auf anderer Seite.

Trotzdem zeigt auch dieser Merger, wie groß das Interesse am Streaming-Markt inzwischen ist. Was die beste Story in diesem Segment ist? Darüber können wir weiterhin trefflich streiten. Wobei auch Netflix, Walt Disney und Roku für mich noch spannende Aspiranten auf diesen Titel sind.

