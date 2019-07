Stuttgart (ots) - Stellungnahme der Fraktion der AfD im Landtagvon Baden-Württemberg zu den hanebüchenen Vorwürfen vonMinisterpräsident Winfried Kretschmann gegenüber der AfD:"Wie ein seit gut acht Jahren amtierender grüner Ministerpräsidentnur einen Tag nach dem hinterhältigen Mordanschlag einesafrikanischen Zuwanderers auf die krude Idee kommen kann, gerade derAfD - die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2013 mit aller Konsequenzgegen illegale Grenzöffnungen und die daraus resultierende Flutungdes Landes mit Scheinasylanten und Familiennachzüglern ausgesprochenhat - mit widerlichsten Propagandamethoden eine 'Mitschuld angesellschaftlicher Verrohung' anhängen zu wollen, dürfte jedem klardenkenden und objektiv handelnden Mitbürger angesichts der sichdramatisch verschlechternden Situation in Deutschland ein absolutesMysterium bleiben. Es war zweifelsfrei nicht die AfD, diezehntausende Mörder und Ehrenmörder, Vergewaltiger, Kinderschänderund fanatisierte Sharia-Islamisten ins Land gelassen und sie förmlichnach Deutschland gelockt hat.Doch anstatt seine Fehler zu korrigieren und sich beispielsweisein der Europa-, Migrations- oder Verkehrspolitik um die Sorgen undNöte der Menschen zu kümmern, greift der grüne 'Landesvater' einmalmehr zum Züchtigungselement der Nazi-Keule, um deutsche Patrioten undnational denkende Mitbürger zu stigmatisieren und kriminalisieren -deren politischen Überzeugungen allerdings nichts mit 'dumpfemNationalismus und plumpen Ressentiments' zu tun haben. Wie plumpeRessentiments, wie Hass und Hetze gegen ehrenwerte Bürger verbreitetwerden, das weiß Ministerpräsident Winfried Kretschmann selbst ambesten - war er es doch, der 800.000 baden-württembergischeAfD-Wähler pauschal als 'Bodensatz' abkanzelte und damit seinegrenzenlose Arroganz gegenüber Andersdenkenden unter Beweis stellte.Nicht minder bedenklich ist seine völlig aus der Luft gegriffeneAussage, die Abgeordneten und Mitglieder der AfD würden'Institutionen zutiefst verachten'. Offensichtlich hat er komplettseine eigene Klientel aus den Augen verloren, die als selbsternannterGralshüter der Demokratie zu Straftaten gegenüber politischAndersdenkenden aufruft oder aber wie bei den schweren links- undökoradikalen Ausschreitung bei Castor-Transporten oder dem G20-Gipfelganze Bahnlinien oder Stadtteile in Schutt und Asche legt undkeinerlei Rücksichtnahme auf das Leben und die körperlicheUnversehrtheit von Beamten nimmt, die genau diese Institutionenrepräsentieren.Mit seinen Aussagen ist es der Ministerpräsident selbst, der daspolitische Klima in Baden-Württemberg vergiftet und Zwietracht unterden Menschen sät. Die Fraktion der AfD im Landtag vonBaden-Württemberg wird sich von den Anfeindungen eines gescheitertenAlt-Maoisten allerdings nicht in ihrem politischen Tatendrang bremsenlassen. Im Gegensatz zu allen anderen Parteien fühlt sich die AfDausschließlich den Interessen der Bürger und der Zukunft unseresLandes verpflichtet und wird mit allen ihr zur Verfügung stehendenpolitischen Mitteln den Kampf gegen die verkrusteten Altparteienweiterführen. Nicht patriotische Überzeugungen und die Liebe zurdeutschen Heimat, zur deutschen Kultur und deutschen Werten gehörenzu den 'gefährlichsten politischen Giften der Neuzeit', sondern dieAusgrenzung und Verächtlichmachung von deutschen Staatsbürgern, dieihre verfassungsmäßigen Rechte auf Meinungsfreiheit undgesellschaftliche Mitbestimmung wahrnehmen und dafür ein ums andereMal beleidigt und gemaßregelt werden."Bernd Gögel MdLVorsitzender der Fraktion der AfD im Landtag von Baden-WürttembergPressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell