Nichols: Was könnte passieren?

An der Börse London notiert die Aktie Nichols am 23.08.2019, 13:25 Uhr, mit dem Kurs von 1756.67 GBP. Die Aktie der Nichols wird dem Segment "Erfrischungsgetränke" zugeordnet.

Wie Nichols derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Nichols erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um -4,09 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +31,8 Prozent im Branchenvergleich für Nichols bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,45 Prozent im letzten Jahr. Nichols lag 34,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Nichols-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Nichols-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Nichols-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1625 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -8,71 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1780 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nichols somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,21 Prozent und liegt damit 0,11 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 2,33). Die Nichols-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.