Nicholas Hall veröffentlicht vollständiges Programm für seine OTC.NewDirections Executive Conference - Innovation trifft auf Regulierung

London (ots/PRNewswire) -Drei Monate vor der ersten OTC.NewDirections Executive Conferencekann das vollständige Programm hier eingesehen werden:https://nicholashall.com/event/otcnewdirections-executive-conferenceDie Unternehmensgruppe Nicholas Hall freut sich bekanntzugeben,dass für ihre Konferenz in London am 12. September verschiedenehochrangige Redner von Branchengrößen wie Medical Brands, Angeliniund Kanabo Research sowie unabhängigen Experten aus verschiedenenSektoren und Fachgebieten zugesagt haben, die ihre Erfahrungen undEinblicke vortragen werden. Auf der Tagesordnung finden sich breitgefächerte Themen wie Auswirkungen des Brexit auf das regulatorischeUmfeld, digitale Medizin, Medizinprodukte, Switch,gesundheitsbezogene Angaben und medizinisches Cannabis sowiedetaillierte Diskussionen der Einflussfaktoren auf Innovation undRegulierung im Bereich der Verbrauchergesundheitspflege. DieDelegierten haben auch die Gelegenheit zum Besuch der CHC InnovationFair, die parallel zur Konferenz läuft.Für Gruppen gibt es Sonderkonditionen. Besuchen Sie die Websiteoder wenden Sie sich an Lianne Hill unter +44(0)-1702-220-217 oderlianne.hill@NicholasHall.com , um eine Kopie des vollständigenProgramms und Informationen zu Sonderkonditionen für Teilnehmer zuerhalten. #OTCND18Original-Content von: The Nicholas Hall Group, übermittelt durch news aktuell