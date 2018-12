Nichia leitet in Deutschland Vollstreckungsmaßnahmen gegen Everlight's Tochter WOFI zwecks Vorbereitung von Schadensersatzzahlungen ein

München (ots) - Nach dem rechtskräftigen Urteil des LandgerichtsDüsseldorf (Aktenzeichen 4b O 132/16), mit dem die Verletzung desYAG-Patents EP 936 682 (DE 697 02 929) der Nichia Corporation("Nichia") durch die WOFI Leuchten Wortmann & Filz GmbH ("WOFI")festgestellt wurde, forderte Nichia kürzlich WOFI auf, ihreRechnungslegung, die WOFI im September 2017 im Rahmen der vorläufigenVollstreckung des jetzt rechtskräftigen Urteils des Landgerichtserteilt hatte, zu vervollständigen. WOFI, ein Hersteller vonWohnraumleuchten, ist ein deutsches Tochterunternehmer destaiwanesischen LED-Herstellers Everlight Electronics Co., Ltd.. DieVerpflichtung von WOFI zur Rechnungslegung ist Bestandteil desUrteils des Landgerichts. Die Rechnungslegung dient als Grundlage fürdie Berechnung der Schadensersatzzahlungen, die WOFI zugunsten vonNichia aufgrund der Verletzung des YAG-Patents zu leisten hat.Nach Ansicht von Nichia sollte diese Rechnungslegung nicht nur diezwölf weißen LED-Produkte von WOFI, die ausdrücklich in demrechtskräftigen Urteil des Landgerichts Düsseldorf bezeichnet sind,erfassen. Vielmehr sollten auch weitere 18 weiße LED-Produkte vonWOFI, auf die Nichia während der Berufungsinstanz Bezug genommenhatte, sowie WOFI LED-Produkte, die der selben Baureihe dervorbenannten weißen LED-Produkte angehören, einbezogen werden. DaWOFI der Aufforderung von Nichia zur Vervollständigung derRechnungslegung nicht nachgekommen ist, hat Nichia nun mit derVollstreckung des rechtskräftigen Urteils begonnen und gegen WOFI einBestrafungsverfahren auf Vervollständigung der Rechnungslegung vordem Landgericht Düsseldorf wegen Mißachtung der in dem Urteilfestgestellten Verpflichtung von WOFI zur Rechnungslegungeingeleitet.Bei den zwölf weißen LED-Produkten, die in dem Urteil desLandgerichts Düsseldorf erwähnt sind, handelt es sich um diefolgenden Produkte:Orbit / Serie 946 - Art. Nr. 4946.04.01.0000, Mercur / Serie 313 -Art. Nr. 4313.01.01.0000, Laurids / Serie 889 - Art. Nr.4889.01.64.0000, Avignon / Serie 275 - Art. Nr. 4275.01.64.0000,Vannes / Serie 625 - Art. Nr. 8625.01.01.0000, Reims / Serie 272 -Art. Nr. 9272.09.01.0000, Luz / Serie 682 - Art. Nr. 8682.01.01.0000,Louvre / Serie 825 - Art. Nr. 8825.01.54.0000, Style / Serie 922 -Art. Nr. 6922.03.01.0000, Antibes / Serie 792 - Art. Nr.7792.06.01.0000, Benett / Serie 557 - Art. Nr. 9557.08.01.0000 undNapa / Serie 666 - Art. Nr. 9666.04.64.0000.Die weiteren 18 weißen LED-Produkte, für die Nicha Rechnungslegungverlangt, sind:Soul / Serie 117 - Art. Nr. 9117.01.54.0000, Roma / Serie 120 -Art. Nr. 6120.01.54.0000, Jet / Serie 028 - Art. Nr. 8028.01.64.0000,Space / Serie 216 - Art. Nr. 7216.02.01.0000, Vela / Serie 543 - Art.Nr. 9543.01.01.0000, Comte / Serie 888 - Art. Nr. 7888.01.64.0000,Halden / Serie Action - Art. Nr. 967201630300, Horton / Serie 786 -Art. Nr. 8786.01.54.0000, Galax / Serie 587 - Art. Nr.8587.01.01.0000, Estera / Serie 093 - Art. Nr. 7093.02.01.0000,Orland / Serie 510 - Art. Nr. 8510.01.01.0000, Clay / Serie 163 -Art. Nr. 9163.02.01.0000, Mika / Serie Action - Art. Nr.816801100000, Veneta / Serie Action - Art. Nr. 987104640000, Hampton/ Serie 326 - Art. Nr. 4326.01.01.5000, LED-Kerze E14 / Serie Action- Art. Nr. 9715, Seattle / Serie 705 - Art. Nr. 8705.03.01.0000 undFreya / Serie 145 - Art. Nr. 7145.01.01.0000.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente undanderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweitgegen Schutzrechtsverletzungen vor.Pressekontakt:Public Relations, Nichia CorporationTel:+81-884-22-2311Fax:+81-884-23-7717Original-Content von: Nichia Corporation, übermittelt durch news aktuell