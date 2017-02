Nichia fordert Everlight zur Beachtung des Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf in Deutschland auf

München (ots) - Wie in einer früheren Pressemitteilung berichtet,hat das Oberlandesgericht Düsseldorf in Deutschland mit Urteil vom22. Dezember 2016 (Aktenzeichen I-15 U 31/14) die bereits in ersterInstanz festgestellte Verletzung des YAG-Patents EP 0 936 682 (DE 69702 929) der Nichia Corporation ("Nichia") durch den taiwanesischenLED-Hersteller Everlight Electronics Co., Ltd. und dessen deutscheTochter Everlight Electronics Europe GmbH (beide zusammen"Everlight") betreffend, sechs angegriffene weiße LED-Produktebestätigt. Die Revision des Everlight belastenden Urteils wurde vomOberlandesgericht Düsseldorf nicht zugelassen. Gegen dieseEntscheidung hat Everlight in der ZwischenzeitNichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof (Aktenzeichen X ZR5/17) eingelegt, mit der die Zulassung der Revision beantragt wird.Die Nichtzulassungsbeschwerde von Everlight hat jedoch keinerleiaufschiebende Wirkung. Everlight ist somit nicht berechtigt, dieangegriffenen weißen LED-Produkte (SL-PAR38/B/P17/30/E30/ND,67-21/QK2C-B56702C4CB2/2T, 67-21/QK2C-B45562C4CB2/2T,45-21/LK2C-B56702C4CB2/2T, 45-21/QK2C-B45562C4CB2/2T, SMD Low PowerLED 61-238/LK2C-B56706F4GB2/ET) in Deutschland zu vertreiben. Nichiahat Everlight daher im Hinblick auf das Urteil des OberlandesgerichtsDüsseldorf dazu aufgefordert, das gerichtlich angeordneteUnterlassungsgebot zu beachten.Mit seinem Urteil hat das Oberlandesgericht Düsseldorf ferner diegegen Everlight Electronics Europe GmbH festgestellten Ansprüche vonNichia auf Rückruf der angegriffenen Everlight Produkte von dengewerblichen Abnehmern sowie auf Vernichtung der angegriffenen und imEigentum oder Besitz von Everlight Electronics Europe GmbHbefindlichen Everlight Produkte bestätigt. Nichia hat demzufolgeEverlight nunmehr aufgefordert, die angegriffenen weißen LED-Produktevon den gewerblichen Abnehmern von Everlight sofort zurückzurufen unddie entsprechenden angegriffenen Produkte zu vernichten.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente undanderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweitgegen Schutzrechtsverletzungen vor.Pressekontakt:Public Relations, Nichia CorporationTel:+81-884-22-2311Fax:+81-884-23-7717Original-Content von: Nichia Corporation, übermittelt durch news aktuell