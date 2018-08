Nichia erhält Geldentschädigung und beendet Patentverletzungsstreitigkeit mit Harvatek für Deutschland betreffend YAG-Patent bei

München (ots) - im September 2010 begann Nichia Corporation("Nichia") in Deutschland einen Patentverletzungsstreit gegen dentaiwanesischen LED-Hersteller Harvatek Corporation ("Harvatek")betreffend Harvatek's weiße LED-Produkte "HT-V116TW", "HT-U158TW","HT-T169TW" und "HT-P178TWU-PQPS-DG". Nichia machte die Verletzungseines YAG-Patents EP 0 936 682 (DE 697 02 929) durch diese inDeutschland vertriebenen Produkte geltend und begehrte unter anderemUnterlassung und Schadensersatz. Daraufhin hatten das LandgerichtDüsseldorf in erster Instanz mit Urteil vom 29. März 2012(Aktenzeichen 4a O 184/10) und das Oberlandesgericht Düsseldorf inzweiter Instanz mit Urteil vom 20. Januar 2017 (Aktenzeichen I-2 U41/12) die Patentverletzung gegenüber Harvatek rechtskräftigfestgestellt und Nichia's Ansprüche bestätigt.Auf der Grundlage des vorbenannten rechtskräftigen Urteils konntenNichia und Harvatek nun ihre rechtliche Auseinandersetzung fürDeutschland betreffend das YAG-Patent von Nichia beenden. Harvatekhat zur Abgeltung von Schadensersatzansprüchen an Nichia eineerhebliche Zahlung geleistet, die neben den vorerwähnten vier LEDsauch weitere Produkte von Harvatek berücksichtigt.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente undanderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweitgegen Schutzrechtsverletzungen vor.Pressekontakt:Public Relations, Nichia CorporationTel:+81-884-22-2311Fax:+81-884-23-7717Original-Content von: Nichia Corporation, übermittelt durch news aktuell