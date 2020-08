Nichia Patentangelegenheit betreffend von Jinwa vertriebene Produkte mit eingebauten Lextar LEDs geklärt

München (ots) - Nichia Corporation ("Nichia") hat am 7. August 2020 ihre Patentauseinandersetzung mit Kabushiki-Kaisha Jinwa ("Jinwa"), einem Vertriebsunternehmen im Automobilersatzteilmarkt, beigelegt.Die Patentangelegenheit von Nichia, die weiße LEDs von Lextar, die in dem von Jinwa vertriebenen Scheinwerfer "LEDA LA01" eingebaut sind, betrifft, wurde zwischen Nichia und Jinwa lange verhandelt. Bei dem gegenständlichen Patent handelt es sich um Nichias japanisches Patent für LED Gehäuse (JP Patent 5526782).Jinwa hat anerkannt, dass die eingebauten LEDs von Lextar durch das vorgenannte Nichia Patent erfasst werden. Die Patentangelegenheit wurde durch Zahlung eines Vergleichsbetrages an Nichia beigelegt.Nichia legt größten Wert auf die Sicherung ihrer Patente und anderen gewerblichen Schutzrechte und geht konsequent und weltweit gegen Schutzrechtsverletzungen vor.Pressekontakt:Public Relations, Nichia Corporation Tel:+81-884-22-2311 Fax:+81-884-23-7717Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83247/4684832OTS: Nichia CorporationOriginal-Content von: Nichia Corporation, übermittelt durch news aktuell