NiSource: Was jetzt zu tun ist!

An der Heimatbörse New York notiert NiSource per 23.09.2019, 17:46 Uhr bei 29.59 USD. NiSource zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Nach einem bewährten Schema haben wir NiSource auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der NiSource beläuft sich mittlerweile auf 28,31 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,48 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,13 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 29,25 USD. Somit ist die Aktie mit +0,79 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,76 Prozent und liegt damit 0,77 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme, 3,53). Die NiSource-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Fundamental: NiSource ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Multi-Dienstprogramme) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 21,54 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,41 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.