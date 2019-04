Nguyen Thi Kim Ngan, Vorsitzende der vietnamesischen Nationalversammlung, nimmt mit Vietjet an Feier zur Auslieferung des neuen A321neo im französischen Toulouse teil

Toulouse, Frankreich (ots/PRNewswire) -Der neue A321neo von Vietjet verfügt über 230 bequeme Ledersesselund Teppich hoher Qualität. Die ersten fünf Sitzreihen wurdenspeziell für Passagiere der Klasse Skyboss gestaltet, desPremiumdienstes der Fluglinie. Die Innenausstattung des Flugzeugesverfügt zudem über lebhafte Beleuchtung und elegantes Dekor, diegemeinsam in der gesamten Kabine eine komfortable und frischeAtmosphäre erzeugen.Der Besuch der Delegation der Nationalversammlung Vietnams im Werkdes Flugzeugherstellers ist ein Zeichen des starken Engagements dernationalen Führung Vietnams zur Entwicklung der Luftfahrtbranche imLande und für andere Fragen des Technologietransfers und derstrategischen Zusammenarbeit in der Branche.Im Verlauf des Besuchs betonte Nguyen Thi Kim Ngan, dieVorsitzende der vietnamesischen Nationalversammlung, in ihrenAnsprachen, dass Vietjet eine bahnbrechende Fluglinie sei und einenpositiven Beitrag zur Entwicklung der nationalen und regionalenLuftfahrt leiste. Sie stellte heraus, dass die LuftfahrtbrancheVietnams konstantes Wachstum verzeichnet und Vietjet zu den amschnellsten wachsenden Fluglinien der Region Asien-Pazifik gehört.Die Wirtschaft Vietnams hat durch den Beitrag der Segmente Tourismusund Investitionen stark davon profitiert. Die vietnamesischeRegierung hat der Entwicklung des Luftfahrtbereiches beachtlicheAufmerksamkeit geschenkt. Im Ergebnis ist die LuftfahrtbrancheVietnams derzeit im Aufwind und tätigte Großaufträge von Flugzeugenzum Aufbau moderner Flotten für die Luftfahrt, speziell die privateFluglinie Vietjet.Jean-Francois Laval, leitender Vizepräsident von Airbus für denVertrieb in Asien , sagte anlässlich der Feier derAuslieferung in Frankreich: "Wir sind erfreut, der Flugzeugherstellerder Wahl von Vietjet zu sein, einer der am schnellsten wachsendenFluggesellschaften in der Region Asien. Wir gratulieren Vietjet zurAuslieferung ihres neuesten A321neo. Airbus fühlt sich geehrt, fürVietjet ein entscheidender Partner zu sein und wir freuen uns darauf,dass weitere unserer Flugzeuge ihre Farben tragen werden."Dieser A321neo ist zudem das 60. Luftfahrzeug seiner Art, dasVietjet direkt von Airbus bezogen hat. Die Fluglinie betreibtinsgesamt nahezu 80 Luftfahrzeuge. Das neue Flugzeug wird bereits imApril 2019 in den laufenden Flugbetrieb aufgenommen.Dinh Viet Phuong, Vizepräsident von Vietjet , sagte zudiesem speziellen Anlass: "Vietjet betreibt derzeit eine Flotte neuerFlugzeuge der Klasse Airbus A320 mit dem Durchschnittsalter von 2,82Jahren, was unsere Flotte zur jüngsten der Welt macht. Die Flugzeugeder Klasse A320 haben zur eindrucksvollen betrieblichen Leistung vonVietjet deutlich beigetragen, darunter der Rate der technischenZuverlässigkeit der Fluggesellschaft von 99,64 % in den letztenJahren. Zudem gehören wir weltweit zu den Fluglinien mit dengeringsten Betriebskosten. Die heutige Auslieferung dieses neuenA321neo unterstreicht erneut die umfassenden Bemühungen von Vietjetfür Vergrößerung und Verjüngung unserer Flotte, damit wir weiter zumWachstum des Tourismus und der Wirtschaft in der Region beitragenkönnen und gleichzeitig unsere Ziele des maximalen Komforts, derEntspannung und der Sicherheit für unsere Passagiere erreichenkönnen."Informationen zu Vietjet:Vietjet ist die erste neuartige Fluglinie Vietnams mit flexiblen,kostengünstigen Tarifen und diversifizierten Diensten für den Bedarfder Passagiere. Sie bietet nicht nur Transportdienstleistungen an,sondern nutzt neueste E-Commerce-Technik zum Angebot zahlreicherProdukte und Dienste für Kunden. Vietjet ist Vollmitglied derInternational Air Transport Association (IATA) mit dem ZertifikatIATA Operational Safety Audit (IOSA). Vietjet wurde als "Best UltraLow-Cost Airline 2018 - 2019" benannt und erhielt 2018 mit 7 Sternendie höchste Einstufung für Sicherheit von AirlineRatings.com, derweltweit einzigen Website für Sicherheit und Produkteinstufung. DieFluggesellschaft wurde zudem vom Airfinance Journal im Jahr 2018 zuden 50 besten Fluglinien der Welt für gesunde Finanzen und Betriebgezählt.Vietjet führt derzeit täglich ca. 400 Flüge durch und hat bisjetzt mehr als 70 Millionen Passagiere befördert. DieFluggesellschaft betreibt 108 Routen mit Zielen innerhalb undaußerhalb von Vietnam, darunter Japan, Hongkong, Singapur, Südkorea,Taiwan, Festlands-China, Thailand, Myanmar, Malaysia und Kambodscha.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vietjetair.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/846186/Vietnamese_National_Assembly_Chairwoman.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/846187/Cutting_red_ribbon_delivery_ceremony_A321neo.jpgPressekontakt:Frau Kieu Duong (Amy)E-Mail: kieuduong@vietjetair.comMobil: +84 932 775 066Original-Content von: Vietjet, übermittelt durch news aktuell