Neymar, Reus, Ronaldo & Co. versteigern Persönliches zu Weihnachten / Getragene und signierte Trikots, Schuhe und mehr helfen Kindern in Not

Baden-Baden (ots) - Neymar, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, MarcoReus und zahlreiche andere Fußballstars zeigen nicht nur auf demPlatz echte Größe - vor Weihnachten machen sie mit rund 100einzigartigen Geschenken ihre Fans glücklich und helfen damitgleichzeitig Kindern in Not: Unter www.unitedcharity.de, Europasgrößtem Charity-Auktionsportal, versteigern sie ihre persönlichenTrikots und signierten Schuhe. Doch nicht nur diese einmaligenWeihnachtsgeschenke lassen die Herzen von Fußballfans höher schlagen:Auch VIP-Fußballtickets und vier Plätze im beliebten TV-Talk"Doppelpass" werden noch vor Weihnachten versteigert.Mit diesen einmaligen Auktionen setzen sich die Fußballstars undihre Partner für Kinder und Jugendliche ein, denn United Charityleitet alle Erlöse ohne Abzug an verschiedene Kinderhilfsprojekte inDeutschland und weltweit weiter. Wer diese wirklich seltenenSammlerstücke und unvergesslichen Erlebnisse zu Weihnachtenverschenkt, tut also gleich doppelt Gutes.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell