Neymar Jr. und Diesel Fragrances enthüllen gemeinsam kreierten Duft

Neymar Jr. X Diesel FragrancesParis (ots/PRNewswire) - Diesel Fragrances hat sich mit dembrasilianischen Fußballstar Neymar Jr. zusammengeschlossen, um einenneuen, revolutionären Duft zu kreieren.Die Zusammenarbeit reflektiert die Vision von Diesel Fragrancesfür moderne Männlichkeit und Mut. Sie ist gleichzeitig Zeugnis derunglaublichen Reise von Neymar Jr., von seiner Kindheit, als er imArmenviertel Jardim Glória in Praia Grande Fußball spielte, bis zuseinem Aufstieg zum Weltruhm. Wenn es eine Person gibt, die weiß,worauf es ankommt, um es zu schaffen, dann ist es Neymar Jr.Mit rund 250 Millionen Followern in den sozialen Medien gehörtNeymar Jr. zu den Top Ten der weltweit berühmtesten Prominenten. Seinunerbittlicher Optimismus, seine kühle Entschlossenheit und seineLoyalität zu Familie und Freunden machen ihn zu einem echten Vorbildfür die junge Generation.Er ist der erste Promi aus der Welt des Sports, der für einen Duftvon Diesel wirbt. Ein wahrer Kopilot, dessen Rolle weit über dieeiner traditionellen Spokesperson hinausgeht. Neymar Jr. war an allenAspekten des Duftes beteiligt, von der ersten Kreation bis zurGeschichte der bald erscheinenden Werbekampagne, einschließlich derFlasche, des Inhalts und der jüngsten Ankündigung auf Instagramm."Ich habe an den wichtigsten Entscheidungen mitgewirkt", so NeymarJr. "Es sollte ein gewagter Duft sein, der das verkörpert, was ichmag. Ich wollte einen Duft, der meine Geschichte erzählt und was Mutfür mich bedeutet.Die Veröffentlichung fällt mit dem ersten Jahrzehnt von Neymar Jr.als Profisportler zusammen und markiert gleichzeitig den 10.Jahrestag von Only The Brave, Diesels Signature-Duft für Männer. LautNeymar Jr. "Musst du im Leben Mut haben, wenn du Großes erreichenwillst, ganz gleich, in welchem Beruf du tätig bist."Die komplette Kampagne mit Neymar Jr. in ausgelassener Laune wirdam 19. Mai ihr Debüt feiern.Folgen Sie der Geschichte auf @dieselfragrances.Logo:https://mma.prnewswire.com/media/713737/Diesel_Parfums_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/876134/Diesel_Fragrances_Neymar_Jr.jpgPressekontakt:Alexis VarangotAlexis.varangot@loreal.com+33(0)1-49-64-79-86Original-Content von: Diesel Parfums, übermittelt durch news aktuell