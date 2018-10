Neymar Jr. spielt für mehr Inklusion / Fußballstar und Handicap International möchten gemeinsam das Leben von Kindern verbessern

München (ots) - Gemeinsam mit HI-Botschafter Neymar Jr. hatHandicap International heute eine Kampagne gestartet, um mehr Kindernmit Behinderung den Zugang zur Schule zu erleichtern. Das Ziel derneuen Kampagne TeacherKids ist es zu zeigen, dass jedes Kind mitBehinderung, Talente und Fähigkeiten hat und diese anderen beibringenkann. Wir alle können nämlich viel von ihnen lernen.Was Neymar Jr. bereits alles von Kindern mit Behinderung gelernthat, sehen Sie in diesem Video:https://handicap-international.de/de/neuigkeiten/teacherkidsLernen an der TeacherKids schoolTeacherKids ist die erste virtuelle Schule, in der Kinder mitkörperlichen oder geistigen Behinderungen die Lehrer sind. AlsBotschafter der Hilfsorganisation Handicap International möchteNeymar Jr. sich für den guten Zweck engagieren, indem er derallererste Schüler dieser Schule ist. Der Fußballstar mit 103Millionen Instagram-Followern, erhielt von Kindern mit Behinderungvia Video Unterricht in Origami, Zeichensprache, Tanz undEntspannungstechniken.32 Millionen Kinder mit Behinderung ohne SchulbildungWeltweit gehen 32 Millionen Kinder mit Behinderung nicht zurSchule. Unangemessene Unterrichtsmethoden oder die fehlendeBarrierefreiheit durch Treppen, die den Zugang zur Schule verhindern,gehören zu den vielen Ursachen.Handicap International setzt sich seit 2004 für die Bildung allerKinder ein, egal welche Behinderung sie haben. Durch die Umsetzunginnovativer Initiativen, wie z.B. mobile Lehrer und inklusive Klassenin Regelschulen, ermöglicht die Hilfsorganisation jedes Jahr 150.000Kindern in Togo, Burkina Faso, Nepal und anderen Ländern in dieSchule zu gehen.Aber die Organisation will noch mehr tun. Schließlich können dieseKinder uns aufgrund ihrer besonderen Empfindsamkeit und ihrerFähigkeit, Probleme zu meistern, so viel beibringen. HI lädt jedesKind mit einer Behinderung ein, bei der TeacherKids schoolmitzumachen. In kurzen Videos kann jeder sein Wissen, seine Idee odereinen "außergewöhnlichen" Tipp weitergeben, der auf der Plattformteacherkids.org veröffentlicht wird. Postet ein Tutorial >http://www.teacherkids.orgHochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter:https://handicap-international.de/de/pressefotos-downloadÜber Handicap InternationalHandicap International ist eine unabhängige gemeinnützigeOrganisation. Sie unterstützt weltweit Menschen mit Behinderung undandere besonders schutzbedürftige Menschen, um derenLebensbedingungen zu verbessern. HI hilft bei Armut und sozialerAusgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. Die Grundpfeiler ihrerArbeit sind Menschlichkeit und Inklusion. Auf völkerrechtlicher Ebenekämpft die Organisation gegen die Missachtung der Menschenrechte, denGebrauch von Landminen und Streubomben sowie Bombenangriffe auf dieZivilbevölkerung. Handicap International Deutschland ist Mitglied derinternationalen Organisation Humanity & Inclusion (ehem. HandicapInternational), die die Umsetzung der Programmarbeit verantwortet. HIist eines der sechs Gründungsmitglieder der Internationalen Kampagnezum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreiserhalten hat.Über die Herezie GroupDie Herezie Group ist Frankreichs zweitgrößte unabhängige Gruppe.Dazu gehören 5th Left (digital), Vaudoo (Shopper Marketing) undHerezie (Werbung). 2016 wurde sie zur unabhängigenKommunikationsgruppe des Jahres ernannt.2017 engagierte sich die Agentur für Handicap InternationalFrankreich und startete die Kampagne "Body can't wait", die beimCannes Lions Festival of Creativity mit Gold und Bronze ausgezeichnetwurde. 2018 arbeitet die Agentur für die Kampagne TeacherKids erneutmit HI zusammen.Über LA/PACLA/PAC ist eine Film und Fernsehproduktionsfirma mit Sitz inParis. Die Firma hat im Laufe der Jahre mit den kreativsten Talenten,wie JP Goude, Olivero Toscani, David Lynch, Noam Murro, ReynaldGresset, Richard Avedon, Nathalie Canguilhem, Xavier Giannoli, DavidBailey und Terrence Malick zusammengearbeitet.Seit 1972 hat sie mehr als 65 Löwen, einen Grand Prix und eineGoldene Palme verliehen bekommen. Das Team der Kreativen von LA/PAC,befasst sich vor allem mit dem Content der Marke, Filmen,Musikvideos, Mode und Post.- Produktionen.Über Neymar Jr. und das Institut Projekt Neymar Jr.Neymar Jr. wurde am 15. August 2017 bei einer Veranstaltung inGenf zum weltweiten Botschafter von HI ernannt. Hoch oben von dersymbolträchtigen Skulptur, dem Broken Chair, auf dem Place desNations, sandte Neymar Jr. eine Botschaft an alle Nationen der Weltund forderte eine stärkere Inklusion von Menschen mit Behinderung indie Gesellschaft. Neymar Jr. schoss diese Botschaft symbolisch inForm eines Fußballs mit dem Logo von Handicap International in dieFlaggen-Allee vor dem Palast der Nationen.Dieses Engagement zugunsten einer internationalenNichtregierungsorganisation steht im Einklang mit seinem sozialenEngagement in Brasilien, wo er 2014 das "Instituto Projeto NeymarJr." mit Sitz in Jardim Glória, Praia Grande, gründete. Das Projektist für die Familie des Spielers - Neymar da Silva Santos, NadineGonçalves und ihre beiden Kinder Neymar Jr. und Rafaella - von großerBedeutung: Denn dort erlebten sie einen Teil ihrer Kindheit. Das"Instituto Neymar Jr." wurde gegründet, um Kindern, Jugendlichen undihren Familien in der Region zu helfen. In einem 8.400 Quadratmetergroßen Bildungs- und Sportkomplex kümmert sich der gemeinnützigeVerein um Tausende von benachteiligten Kindern und deren Familien.Das INJR bietet Kindern eine Vielzahl von künstlerischen, sportlichenund pädagogischen Aktivitäten und ist bestrebt, die ganze Familiemiteinzubinden. Qualifizierte Fachkräfte unterstützen die Eltern, umdiese und deren Kinder jetzt und in Zukunft zu unterstützen.Pressekontakt:Huberta von Roedern | Handicap International e.V.Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Head of CommunicationsLeopoldstr. 236, 80807 München - DeutschlandTel.: +49 (0)89 54 76 06 34Mobil: + 49 (0)151 73 02 32 06Mail: h.vonroedern@hi.orgwww.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell