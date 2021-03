Nextleaf Solutions liefert Rapid-Emulsion an BevCanna, einem Hersteller von mit Cannabis angereicherten Getränken

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 4. März 2021. Nextleaf Solutions Ltd. (CSE: OILS, OTCQB: OILFF) („Nextleaf“, „OILS“ oder das „Unternehmen“), der innovativste Cannabisverarbeiter der Welt, freut sich, die erste Bestellung von Nextleafs Rapid Emulsion Technology by OILS™ ("Rapid") THC und CBD für den Hersteller von Cannabis angereicherten Getränken, BevCanna Enterprises Inc. ("BevCanna"), bekannt zu geben.

Mit dieser ersten Bestellung wird Nextleafs Rapid-Konzentrat



zur Originalmeldung