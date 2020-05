Next: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Galaxy Entertainment":

Next, ein Unternehmen aus dem Markt "Kaufhäuser", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 4583 GBP beinahe gleich (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,88 Prozent liegt Next 0,13 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,02. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Next derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 5987,01 GBP, womit der Kurs der Aktie (4583 GBP) um -23,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4388,25 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,44 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Fundamental: Die Aktie von Next gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,54 insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der 59,75 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".