Next Logistics Accelerator startet in die zweite Runde (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Next Logistics Accelerator (www.nla.vc) begrüßt seinen zweitenJahrgang. Fünf Gründerteams konnten sich einen der begehrten Plätzeim Start-up-Beschleunigungsprogramm sichern. Über hundert Bewerbungenaus der ganzen Welt gingen ein.Die aufstrebenden Start-ups werden in den kommenden sechs Monatenintensiv an ihren Geschäftsmodellen arbeiten, ein Kontaktnetzwerkaufbauen, erste Kunden gewinnen und Investoren für den nächstenWachstumsschritt ansprechen.Mit dabei sind:CONLOG http://conlog.io/Moritz Dassing und Martin Orthen errichten eine Plattform für diepapierlose Freistellung von Containern mit Datenanalyse, Prognosenund Zahlungen in Echtzeit. Conlog.io macht denContainerfreigabeprozess so einfach wie Online-Frachtbuchungen. DiePlattform löst altmodische Prozesse ab und automatisiert manuelleVorgänge, damit Zeit gewonnen und Geld gespart werden kann.LUCKABOX https://luckabox.ch/Aike Festini und Maite Mihm bieten mit LuckaBox eineCloud-basierte Plattform für Lieferungen auf der sogenannten "letztenMeile". LuckaBox verbindet Händler mit ausgewähltenOn-Demand-Lieferdiensten und stimmt sie in Echtzeit aufeinander ab.Ein intelligenter Algorithmus wählt für jede Anforderung denoptimalen Kurier und gewährleistet so eine sichere und schnelleLieferungen in frei wählbaren Zeitfenstern von ein bis zwei Stunden.TRACKS https://tracksfortrucks.com/Jakob Muus entwickelt mit TRACKS einen "Platooning Service" fürLKW. Mit ihm können sich Fahrer durch eine digitale Kupplungmiteinander verbinden und spontan eng-fahrende Kolonnen bilden. Dasverringert den Windwiderstand und damit den Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen. TRACKS ermöglicht ein "Matchmaking" in Echtzeit,berechnet die gemeinsame Kraftstoffersparnis und teilt die Vorteilegerecht unter den Teilnehmern auf. Der LKW-Verkehr wird damitsicherer, sauberer, effizient und fair.CLOSELINK https://www.closelink.net/Philippe Lavarde, Tobias Schumacher und Eike Lawatsch offerierenmit CLOSELINK eine Online-Einkaufsplattform für maritime Schmieröle -einem der wichtigsten Schiffsbetriebsstoffe. CLOSELINK verschafftReedereien eine umfassende Transparenz und Vergleichbarkeit vonAngeboten innerhalb eines weitreichenden globalenLieferantennetzwerks. Dabei werden Preis, Verfügbarkeit, Liefer- undZahlungsmodalitäten gleichermaßen berücksichtigt.SUPERTECH http://www.supertech.delivery/Juan Rivero und Alberto Benbunan bieten eine SaaS-Lösung alszentrale Steuerung für Expresslieferungen im Einzelhandel. DiePlug-and-Play-Technologie automatisiert die Auftragsdisposition,Kommissionierung und Zustellung. Durch die Integrationverhaltensbezogener Daten optimiert SuperTech sowohl dasEinkaufserlebnis der Kunden als auch die Betriebseffizienz."Wir können wieder aus dem Vollen schöpfen, denn das Programm hatsich international herumgesprochen", freut sich Miriam Kröger,Managing Partner des NLA. "Wir haben wieder eine perfekte Mischungquer durch das Thema Logistik.""Schon beim ersten Durchgang konnten wir einige inspirierendeVerbindungen zu Hamburger Unternehmen herstellen", erklärt InitiatorAndreas Mansfeld von der Hamburger Sparkasse. "Das Konzept desAccelerators geht voll auf und macht allen Gesellschaftern vielSpaß."Interessierte Logistik-Start-ups können sich bis zum 31.01.2019unter www.nla.vc bewerben. Batch 3 startet im März 2019.Über den NLADer NLA wurde 2017 von der Hamburger Sparkasse, derLogistik-Initiative Hamburg sowie New Times Ventures alsbranchenspezifischer Multi-Corporate-Accelerator gründet. Erunterstützt Start-ups und Gründer-Teams aus der ganzen Welt bei derEntwicklung digitaler, innovativer Geschäftsmodelle. NebenBeteiligungskapital und einem Zugang zu potenziellen Kunden undGeschäftspartnern bietet er den teilnehmenden Start-ups einmaßgeschneidertes Trainings- und Coachingprogramm, sowieRäumlichkeiten. Sie verlegen ihren Arbeitsschwerpunkt für mindestenssechs Monate nach Hamburg, um dort unter Idealbedingungen ihrUnternehmenswachstum voranzutreiben. Daran anschließende Teilnahmenin Programmen von Partner-Acceleratoren aus der ganzen Welt sind inPlanung.Ins Programm aufgenommen werden Start-ups aus den sogenanntenWIOTTA-Marktsegmenten. Darunter fällt ein breites Technologie- undGeschäftsspektrum: Warehousing, Internet of Things, Transportation,Mobility, Supply Chain Management, Predictive Analytics, Big Data,Block Chain, 3D Printing, Robotics, Autonomous Vehicles, DroneTechnology, Last Mile Delivery, Smart Cities, Artificial Intelligence(AI), Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR).Zum NLA-Ökosystem gehören derzeit zehn Hamburger Unternehmen, diejeweils 200.000 Euro in den ersten NLA-Fonds investiert haben. Zu denInitiatoren und Gründungsgesellschaftern Haspa, Logistik-InitiativeHamburg und New Times Ventures gesellen sich die Investoren Cremer,Fiege, Fr. Meyer's Sohn, Helm, HHLA, Jungheinrich, Reederei Nord,Körber und Rhenus. Hinzu kommen weitere ausgesuchtePartnerunternehmen und Sponsoren, die Stadt Hamburg, Bildungs- undForschungseinrichtungen sowie ein umfassendes Mentorennetzwerk mitExperten aller Fachrichtungen. 